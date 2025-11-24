Власти Кургана запретили парковку на центральных улицах Заозерного
Администрация Кургана ужесточила правила стоянки в спальном районе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Администрация города приняла решение полностью запретить остановку и стоянку транспортных средств на ключевых магистралях Заозерного. Ограничительные меры коснутся семи улиц, где в скором времени появятся соответствующие дорожные знаки и таблички, предупреждающие о работе эвакуатора. Об этом сообщается в постановлении администрации Кургана.
«В список запрещенных участков входят: улица Витебского (от улицы Мостостроителей до улицы Илизарова); проспект Голикова (от улицы Мостостроителей до улицы Бурова-Петрова); улица Фарафонова (от улицы Т. Мальцева до улицы 7-й микрорайон); улица Ф. Елисеева (от улицы 7-й микрорайон до Шадринского тракта); улица Т. Мальцева (от улицы Витебского до улицы Алексеева); улица Илизарова (от улицы Витебского до проспекта М. Голикова); улица 7-й микрорайон (от проспекта М. Голикова до улицы Елисеева). Знаки, такие как „Остановка запрещена“, „Зона действия“ и „Работает эвакуатор“, будут установлены не ранее чем через 20 дней после публикации постановления», — говорится в тексте документа, который загружен на сайт.
Следить за соблюдением новых правил будет УМВД России по городу Кургану. Данное распоряжение аннулирует действие четырех предыдущих документов, которые ранее регулировали стоянку на этих участках.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на улице Мальцева в 2025 году установят знаки, запрещающие остановку и стоянку грузовиков. Такое решение приняли после жалоб жителей на пробки, вызываемые большегрузами.
