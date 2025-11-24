Власти Кургана запретили парковку на центральных улицах Заозерного

Администрация города приняла решение полностью запретить остановку и стоянку транспортных средств на ключевых магистралях Заозерного. Ограничительные меры коснутся семи улиц, где в скором времени появятся соответствующие дорожные знаки и таблички, предупреждающие о работе эвакуатора. Об этом сообщается в постановлении администрации Кургана.

«В список запрещенных участков входят: улица Витебского (от улицы Мостостроителей до улицы Илизарова); проспект Голикова (от улицы Мостостроителей до улицы Бурова-Петрова); улица Фарафонова (от улицы Т. Мальцева до улицы 7-й микрорайон); улица Ф. Елисеева (от улицы 7-й микрорайон до Шадринского тракта); улица Т. Мальцева (от улицы Витебского до улицы Алексеева); улица Илизарова (от улицы Витебского до проспекта М. Голикова); улица 7-й микрорайон (от проспекта М. Голикова до улицы Елисеева). Знаки, такие как „Остановка запрещена“, „Зона действия“ и „Работает эвакуатор“, будут установлены не ранее чем через 20 дней после публикации постановления», — говорится в тексте документа, который загружен на сайт.