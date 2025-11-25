Трагедия на Зорге: как Курган пережил взрыв газа и затяжной суд

Взрыв бытового газа в Кургане лишил крова десятки семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ровно 22 года назад, 25 ноября, Курган потрясла трагедия: взрыв бытового газа привел к масштабному обрушению подъезда жилого дома на улице Зорге, 52, унеся жизни людей. Вспоминаем хронологию той катастрофы и долгого судебного разбирательства, которое, несмотря на разрушения и жертвы, закончилось оправдательным приговором. Подробности в материале URA.RU.

Роковые 14:12 и спасательная операция

Работы велись круглосуточно





Трагедия разыгралась в обычный будний день. На часах было 14:12, когда тишину спального района разорвал мощный хлопок. Последствия оказались катастрофическими: южная стена второго подъезда рухнула, сложившись как карточный домик. В эпицентре разрушений оказались пятнадцать квартир, еще две в соседнем подъезде лишились стен.

Службы экстренного реагирования сработали с невероятной для таких хаотичных моментов скоростью. Уже через 5–7 минут на руинах появились первые расчеты спасателей и наряды милиции. Работать приходилось в экстремальных условиях: существовала реальная угроза обрушения оставшихся перегородок, но это не остановило поиски. Из-под завалов доставали людей, ценные вещи и документы.

К сожалению, без жертв не обошлось. Трое курганцев погибли под обломками собственного дома. Двух пострадавших — трехлетнюю девочку и пожилую женщину — с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали.

«Режим ЧС» и помощь пострадавшим

Из городского бюджета выделили более 1 миллиона рублей на компенсации





Городские власти взяли ситуацию под контроль практически мгновенно. Мэр Анатолий Ельчанинов прибыл на место уже через восемь минут после взрыва, возглавив штаб по ликвидации ЧС. Работы велись круглосуточно: более сотни человек разбирали завалы, коммунальщики восстанавливали тепло и свет в уцелевших частях здания, а в соседних домах оперативно меняли выбитые взрывной волной стекла.

Людей не бросили наедине с бедой. Пострадавших разместили в профилакториях и общежитиях, организовали питание и медицинскую помощь. Из городского бюджета выделили более 1 миллиона рублей на компенсации, дополнительно был открыт счет для добровольных пожертвований. Деньги распределяли сами жильцы — прозрачно и по справедливости.

Возрождение из руин

Бюджету стройка обошлась в 13 млн рублей. Фото 2007 года





Пока следователи искали причины, строители совершали свое маленькое чудо. Восстановлением разрушенного подъезда занялось ОАО «Промстрой». Работы велись ударными темпами и потребовали нестандартных инженерных решений. Бюджету стройка обошлась в 13,35 миллиона рублей.

Спустя всего 10 месяцев, 24 сентября 2004 года, дом на Зорге снова наполнился жизнью. Строители не просто восстановили 20 квартир «с нуля», но и сделали ремонт в соседних помещениях, благоустроили двор и обновили цоколь. На церемонии вручения ключей была и радость новоселья, и слезы скорби — память погибших почтили минутой молчания. Жильцы высоко оценили работу строителей, отмечая, что дом стал даже лучше, чем был, пишет администрация Кургана.

Фемида в поисках виновного

Однако за фасадом восстановленного дома скрывалась другая драма — судебная. Кто виноват в смерти трех человек и разрушении здания? Следствие указало на диспетчера аварийной службы «Кургангоргаза». Ей вменили нарушение правил безопасности (ст. 216 ч.3 УК РФ), посчитав, что именно ее бездействие привело к утечке и взрыву.

Вина диспетчера не доказана




