В Кургане снесут голубятню во втором микрорайоне

Самовольная голубятня во 2-м микрорайоне Кургана пойдет под снос (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация города приняла решение о демонтаже самовольно установленной голубятни, расположенной вблизи жилого дома во втором микрорайоне. Вместе с помещением для птиц ликвидации подлежит и находящийся рядом незаконный металлический гараж. Об этом сообщается в постановлении администрации Кургана.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения — голубятню и металлический гараж, расположенные в 2-м микрорайоне города Кургана, рядом с многоквартирным домом № 3. Снос разрешается произвести не ранее чем через 3 месяца после публикации сообщения на официальном сайте администрации», — говорится в тексте документа Администрации города.