В Кургане снесут голубятню во втором микрорайоне
Самовольная голубятня во 2-м микрорайоне Кургана пойдет под снос (архивное фото)
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Администрация города приняла решение о демонтаже самовольно установленной голубятни, расположенной вблизи жилого дома во втором микрорайоне. Вместе с помещением для птиц ликвидации подлежит и находящийся рядом незаконный металлический гараж. Об этом сообщается в постановлении администрации Кургана.
«Снести самовольно установленные некапитальные строения — голубятню и металлический гараж, расположенные в 2-м микрорайоне города Кургана, рядом с многоквартирным домом № 3. Снос разрешается произвести не ранее чем через 3 месяца после публикации сообщения на официальном сайте администрации», — говорится в тексте документа Администрации города.
В Кургане продолжаются работы по устранению объектов, установленных с нарушением правил. Ранее на улице Куйбышева при сносе аварийных деревьев был убран туристический стенд. Теперь администрация постановила демонтировать самовольно установленные голубятню и металлический гараж во втором микрорайоне.
