В ХМАО актировка объявлена для учеников одного поселения

Утром 25 ноября в поселении похолодало до -29,6 градусов

В селе Корлики (ХМАО) утром 25 ноября ученики начальной школы могут остаться дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс села Корлики отменяются. На момент объявления: температура -29,6 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте