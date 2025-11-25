Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В ХМАО актировка объявлена для учеников одного поселения

25 ноября 2025 в 06:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Утром 25 ноября в поселении похолодало до -29,6 градусов

Утром 25 ноября в поселении похолодало до -29,6 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Корлики (ХМАО) утром 25 ноября ученики начальной школы могут остаться дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс села Корлики отменяются. На момент объявления: температура -29,6 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте

Материал из сюжета:

Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал