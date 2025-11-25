В ХМАО актировка объявлена для учеников одного поселения
25 ноября 2025 в 06:22
Утром 25 ноября в поселении похолодало до -29,6 градусов
В селе Корлики (ХМАО) утром 25 ноября ученики начальной школы могут остаться дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс села Корлики отменяются. На момент объявления: температура -29,6 градусов, ветер один метр в секунду», — написано на сайте
