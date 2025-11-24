В Сургуте (ХМАО) малыш в возрасте 1 год и 5 месяцев экстренно поступил в больницу. Как оказалось он проглотил булавку, которая застряла в бронхах. Подробности спасения малыша сообщила глава Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.