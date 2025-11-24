Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В ХМАО младенец проглотил булавку. Фото

25 ноября 2025 в 00:01
Булавка застряла в бронхах малыша

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) малыш в возрасте 1 год и 5 месяцев экстренно поступил в больницу. Как оказалось он проглотил булавку, которая застряла в бронхах. Подробности спасения малыша сообщила глава Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«К нам экстренно поступил малыш (1 год и 5 месяцев), который проглотил английскую булавку. Мама вовремя заметила беду и незамедлительно доставила ребенка в больницу. После проведенного обследования выяснилось, что булавка оказалась в бронхах — крайне опасное положение», — сообщила главврач медучреждения в своем telegram-канале.

Врачи смогли извлечь булавку эндоскопическим способом. В противном случае ребенку пришлось бы делать масштабную операцию — торакальную.

Врачи смогли извлечь булавку без операции

Фото: telegram-канал Ларисы Белоцерковцевой

