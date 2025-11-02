Россия и Китай нарастят поставки газа по новым маршрутам

Россия и Китай нарастили поставки СПГ Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия и Китай продолжают наращивать торговые взаимоотношения, страны намерены нарастить поставки не только сжиженного природного газа (СПГ), но также и другой продукции — пшеницы, ячменя. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который сейчас находится в КНР. Он поблагодарил вице-премьера госсовета КНР Хэ Лифэна за сотрудничество.

«Среди перспективных направлений — открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам», — заявил Чернышенко, обращаясь к вице-премьеру Госсовета КНР. Его слова передает ТАСС.