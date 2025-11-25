В Кургане восемь бывших бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов. Фото
Документы участникам СВО вручили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане участникам специальной военной операции от ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества».
«В торжественной обстановке руководитель филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курганской области Наталья Семина вручила удостоверения ветерана боевых действий восьми жителям Курганской области, учувствовавшим в СВО в составе частной военной компании „Вагнер“, — указано в сообщении филиала фонда.
Семина поздравила ветеранов СВО с получением важного документа и приобретением нового статуса. Она отметила, что удостоверение — это один из элементов признания заслуг защитника перед Родиной, и поблагодарила их за мужество и образцовое выполнение боевых задач.
Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Курганской области
