В Кургане участникам специальной военной операции от ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

«В торжественной обстановке руководитель филиала фонда „Защитники Отечества“ в Курганской области Наталья Семина вручила удостоверения ветерана боевых действий восьми жителям Курганской области, учувствовавшим в СВО в составе частной военной компании „Вагнер“, — указано в сообщении филиала фонда.

Семина поздравила ветеранов СВО с получением важного документа и приобретением нового статуса. Она отметила, что удостоверение — это один из элементов признания заслуг защитника перед Родиной, и поблагодарила их за мужество и образцовое выполнение боевых задач.