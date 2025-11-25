Логотип РИА URA.RU
Санкция получена: почему СКР добился ареста бывшего курганского судьи Козлова

Курганскому экс-судье Валерию Козлову угрожает арест по ходатайству ГСУ СКР
25 ноября 2025 в 10:50
ВККС дала санкцию на арест курганского экс-судьи Козлова

Фото: Илья Московец © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на проведение в отношении бывшего курганского судьи Валерия Козлова мероприятий об аресте. Следователи ГСУ СКР хотят заключить под стражу мужчину, которого подозревают в получении взятки за помощь преступнику. За что экс-судья может попасть в СИЗО — в материале URA.RU.

Следствие против бывшего судьи

Уголовное дело против Козлова было возбуждено по запросу Следственного комитета России в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) летом 2025 года, которая удовлетворила представление. В октябре в доме экс-судьи были проведены обыски, а в Кургане приостановили отставку Козлова по представлению председателя областного суда Андрея Роота. Ведется следствие по подозрению в получении взяток через помощника за решение о незаконном освобождении из колонии. В середине ноября ВККС поступило представление главы СКР Александра Бастрыкина с запросом на арест Козлова. 

Выпустил преступника из колонии

Судью подозревают в причастности к незаконному освобождению Виталия Звонарева по кличке «Малой», члена одной из местных группировок «Локомотив». Звонарев был осужден за убийство, но вышел из колонии на основании подложного медицинского заключения о тяжелом заболевании. Судья Козлов вынес решение об освобождении 15 января 2020 года. Позже производство по вопросу освобождения Звонарева было возобновлено, решение суда отменили, и его направили обратно в колонию строгого режима. Следствие считает, что Козлов, получив взятки от родственников заключенного через помощника, изменил вид наказания, что привело к незаконному освобождению Звонарева.

Расследование

Следствие велось несколько лет. После того, как в колонию вернулся Звонарев, стало известно, что его освобождение из колонии было незаконным. Следователи активно поработали с врачом, который выдал заключение о тяжелом заболевании заключенного. В деле есть еще несколько фигурантов: бывшая помощница судьи, которая могла участвовать в передаче взяток; адвокат, представлявшая интересы осужденного и подавшая в суд подложное медицинское заключение. После этого появились вопросы и к бывшему судье.

Вопрос об аресте Валерия Козлова рассматривался Высшей квалификационной коллегией судей 24 ноября в Москве. СКР получил разрешение на избрание меры пресечения в виде помещения под стражу бывшего судьи. Где будет проходить заседание — пока неизвестно. Следственные органы продолжают рассмотрение дела и контролируют ход предварительного следствия.

