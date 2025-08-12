Депутаты гордумы Челябинска посетили спортшколу паралимпийского резерва по адаптивным видам спорта «Преодоление». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, воспитанники школы рассчитывают выступить в 2028 году в США на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.
«Достижения челябинских параспортсменов известны не только в России. У нас есть и призеры чемпионатов Европы и мира. Уверен, что в этом направлении мы дальше будем развиваться. Хочу сказать, что там, где необходимо точечное вмешательство, и наше в том числе, мы будем обязательно эти виды спорта развивать и поддерживать. Уверен, что в будущем победы нас еще ждут», — прокомментировал спикер городской Думы Сергей Буяков.
Школа для спортсменов с инвалидностью была открыта в Челябинске пять лет назад. С тех пор воспитанники школы завоевали более 1000 медалей на всероссийских более 300 медалей на международных соревнованиях, восемь медалей на Летних сурдлимпийских играх и две медали на летних Паралимпийских играх. Они мечтают выступить на ближайших играх в США.
«Паралимпийские игры будут проходить в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах Америки. Уверен, что наши атлеты туда поедут и будут представлять страну. Причем, хотелось, под российским флагом», — заявил директор школы Вадим Алешкин.
Депутаты комиссии по соцполитике городской думы пообщались со спортсменами и тренерами, увидели направления, в которых развиваются адаптивные виды спорта, и выразили благодарность специалистам и спортсменам, которые своим примером показывают, что проблемы со здоровьем — не повод оставлять спорт. Также депутаты попробовали себя в пауэрлифтинге, метании ножей, фехтовании, футболе и других видах спорта.
В школе развивают 24 вида спорта и шесть направлений адаптивной физической культуры. Особую актуальность ее работа приобрела с началом СВО. Развитие адаптивных видов спорта помогает возвращаться к полноценной жизни участникам спецоперации. На сегодня на базе школы прошли и проходят реабилитацию 59 участников специальной военной операции, 12 из которых получили помощь в протезировании.
По словам директора школы, пять лет назад в школе было 127 учеников. Сейчас она уже получила статус школы паралимпийского резерва, и здесь занимаются почти 600 человек. В течение ближайших пяти лет число занимающихся должно достигнуть тысячи.
