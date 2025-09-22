Власти освобождают УрФУ от уплаты крупного налога

Дума Екатеринбурга поддержала освобождение от земельного налога территории Уральского федерального университета, где стоит кампус. Большинство депутатов проголосовали «за», передает корреспондент URA.RU.
Учреждение освободят от уплаты налога на два налоговых периода с 2025 по 2027 год. Помочь институту согласились 30 депутатов, воздержался лишь один.
Как сообщало URA.RU в «Слухах», о важной для вуза преференции с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым договаривался новый ректор университета Илья Обабков. В интервью агентству он говорил, что эта поддержка крайне важна, особенно сейчас, когда идет сдача второй очереди кампуса. При этом, отмечал Обабков, налоговая льгота — не единственный источник экономии средств, работа ведётся и по другим направлениям, в том числе и связанным с ростом доходов.
«Это и федеральная поддержка, и взаимодействие с партнерами. С Минобрнауки и ВШЭ активно работаем в межрегиональной группе по модели финансовой устойчивости кампусов. Задача — с 2026 года ситуацию удержать, и понимание того, как это сделать, есть. Кампус — это актив, который обеспечит развитие и университета, и города Екатеринбурга, и всей Свердловской области», — отмечал Обабков.
