Будущих следователей начали готовить в вузе Кургана

В Курганском государственном университете 25 ноября прошло первое занятие Школы будущего следователя. В мероприятии приняли участие студенты юридических направлений подготовки, которые ранее подали заявления и были зачислены в школу. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«Вводную лекцию для ребят провел руководитель Следственного управления Следственного комитета по Курганской области Сергей Степанов, а также сотрудники СУ СКР. Они рассказали о профессии следователя, о том, как будут проходить занятия в Школе и какие возможности такое обучение открывает», — рассказали в вузе.

Проректор по образовательной и международной деятельности КГУ Андрей Кирсанкин подчеркнул значимость практического опыта и возможность исправления ошибок в процессе обучения. Школа будущего следователя создана в рамках соглашения о сотрудничестве между КГУ и СУ СКР по Курганской области, которое было подписано 25 сентября.

Также следователи будут работать со студентами филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Слушателями стали студенты 3 и 4 курсов РАНХиГС. В обучении студентов будут участвовать сотрудники регионального следственного ведомства, ветераны следственных органов и преподаватели КГУ. Школа поможет подготовить студентов к работе в органах Следственного комитета Российской Федерации.