Чем занимаются во время домашнего ареста курганские сестры Камшиловы, обвиняемые в автоподставах

В Кургане силовики продлили сроки следствия по делу Елены и Марины Камшиловых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд принял решение о продлении меры пресечения в отношении Марины и Елены Камшиловых, которые находятся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве и организации автоподстав. В связи с необходимостью ознакомления фигурантов с обвинением, полицейские выступили с ходатайством о сохранении ареста. Женщинам предстоит изучить 32 тома, которые собрали следователи. Корреспондент URA.RU подготовил обзор, в котором освещаются обстоятельства дела и причины заключения женщин под стражу с дальнейшим переводом под домашний арест.

Обвинения и детали дела

По данным следствия, Марина и Елена Камшиловы могли быть организаторами преступной группы, которая инсценировала дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат. Правоохранительные органы утверждают, что участники группы специально провоцировали аварии, записывали их на видеорегистраторы и оформляли как страховые случаи, чтобы получить денежную компенсацию. В деле зафиксировано не менее 37 подобных эпизодов, а общий ущерб составляет несколько сотен тысяч рублей. Помимо сестер, подозреваемыми проходят инструктор автошколы, бывший сотрудник автосервиса, пенсионер и другие лица.

Арест сестер Камшиловых был произведен в конце ноября 2024 года при участии СОБР. Также были заадержаны еще несколько человек, в дальнейшем число обвиняемых выросло. На данный момент многим задержанным уже предъявлены обвинения, а суд Кургана несколько раз продлевал арест в отношении Елены и Марины Камшиловых.

Не только мошенничество

Против Марины Камшиловой также возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении легких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Это обвинение добавилось к основному делу. Еще один фигурант дела обвиняется по статье о хранении нааркотических веществ.

Ход расследования

В рамках оперативно-следственных мероприятий проводились допросы, экспертизы, анализируются изъятые электронные устройства, включая мобильные телефоны, флеш-накопители и видеорегистраторы. Расследование обрастало новым эпизодами. Объем материалов дела достиг 32 томов. Некоторые подозреваемые признали вину, заключили досудебные соглашения и частично возместили ущерб страховым компаниям.

Позиция подозреваемых

Марина и Елена Камшиловы отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям и считают арест формой давления со стороны следствия. На судебных заседаниях Елена высказывала несогласие с продлением меры пресечения, в то время как Марина заявила о готовности сотрудничать со следствием и компенсировать часть ущерба. Относительно эпизода с телесными повреждениями Марина указала на отсутствие формального обвинения.

Окончание следственных действий

Расследование близится к завершению, однако судебные органы продолжают продлевать арест, чтобы участники процесса и их адвокаты могли ознакомиться с материалами обвинения. Сложность дела обусловлена большим числом участников и потерпевших: после задержания Камшиловых в правоохранительные органы поступило более 120 заявлений.

В отношении некоторых фигурантов дела материалы выделены в отдельное производство. Следственные действия продлены до 19 января 2026 года, и суд также продлил арест сестер Камшиловых до этой даты. Во время последнего судебного заседания Елена Камшилова ходатайствовала об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, мотивируя это тем, что обвинение уже сформировано и она не сможет повлиять на доказательную базу. Марина Камшилова не возражала против сохранения ареста. В настоящее время сестры и их адвокаты знакомятся с материалама дела. Из 32 томов ими прочитано около двух третей.

Курганцы ждут суда