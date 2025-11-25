В Челябинской области в октябре количество выданных ипотек выросло на 11%
В среднем горожане берут ипотеку в размере 3,49 миллиона рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года количество ипотечных кредитов увеличилось на 11%, а объем — на 17%. Челябинцам в среднем было выдано 2530 ипотек на сумму 8,83 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.
«В среднем жителям региона в октябре выдавали ипотечные займы в размере 3,49 миллиона рублей. По сравнению с сентябрем этот показатель увеличился на 6%. При этом если в сентябре жители региона в среднем брали ипотеку на 240 месяцев (20 лет), то теперь срок увеличился до 252 месяцев (21 год)», — сообщили в ведомстве.
Всего российские банки в октябре оформили гражданам более 105,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 469,04 миллиарда рублей. В сравнении с сентябрем показатели выросли на 16% и 19% соответственно, а в годовом выражении — 23% и 37%.
За год количество выдач выросло на 23%, а объем увеличился на 37%. Средний размер ипотечного кредита за год стал больше на 450 тысяч рублей. Если в октябре 2024 года россияне брали ипотечный займ в размере 3,98 миллиона рублей, то в октябре 2025 года он достиг 4,43 миллиона. Средний срок ипотечного кредитования вырос на пять месяцев — с 21 года и 10 месяцев 2024 года до 22 лет и 3 месяцев в октябре 2025 года.
