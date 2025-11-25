Вратарь челябинского «Трактора»: выкарабкаться из непростой ситуации нужно всем вместе

Процент отраженных бросков у Мыльникова с начала сезона – 91,5. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Получивший травму вратарь челябинского ХК «Трактор» Сергей Мыльников уже тренируется с командой две недели и вскоре выйдет на лед в стартовом составе. Об этом голкипер заявил в интервью официальному каналу ХК.

«Катаюсь с 9 ноября. Прогресс положительный, уже провел с основной частью команды несколько тренировок. Проводим реабилитацию, массаж, ударно-волновую терапию. В ближайшее время, думаю, смогу выйти в стартовом составе», — сказал Мыльников.

После ухода из «Трактора» канадского вратаря Криса Дригера Мыльников сейчас остается главной надеждой команды на последнем рубеже. С начала сезона 2025/2026 Сергей провел 10 матчей, в четырех из которых челябинцы победили. Мыльников отразил 293 броска в створ, а процент отраженных бросков у него — 91,5. В двух матчах ворота оборонял молодой вратарь Савелий Шерстнев.

По словам Мыльникова, он очень переживает, когда его родная команда проигрывает. «А у меня ничего не меняется. Как работал, так и продолжаю работать в своем темпе. Всегда говорил и буду говорить, что способен быть первым вратарем „Трактора“, играть много и хорошо, бороться за Кубок. В конечном итоге хочется все-таки его выиграть», — заявляет Сергей.

Также Мыльников уверяет, что у тренера вратарей Петера Шкрабела для него сейчас нет никаких послаблений — загрузка полная. Последние три дня они работают вместе очень продуктивно, и прогресс очень большой.