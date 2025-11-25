Имущество статусной пермской экс-чиновницы Лопаевой будут искать в Италии
В суд поступило ходатайство розыске активов Елены Лопаевой
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
На сайте Арбитражного суда Пермского края появилась информация о том, что суд принял к рассмотрению ходатайство благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Фонд просит начать процесс поиска имущества в Италии.
«Разбирательство касается бывшего заместителя председателя краевого правительства и финансового управляющего фонда Елены Лопаевой. Заседание запланировано на середину декабря», — уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее в СМИ публиковались сообщения о том, что у Лопаевой есть недвижимость в Италии. Весной 2025 года URA.RU сообщало о том, что ее признали банкротом и открыли исполнительное производство. Сумма исполнительского сбора составляет 4,7 млн рублей. В настоящее время Лопаева не работает и планирует выйти на пенсию, ранее она находилась под арестом.
В сентябре 2024 года суд приговорил Лопаеву к четырем годам лишения свободы за присвоение более 67 млн рублей средств фонда «Содействие — XXI век». Несмотря на то что Лопаева отрицала свою вину, обжаловать вердикт ей не удалось.
В январе 2025 года Пермский краевой суд подтвердил решение Индустриального суда о взыскании с Лопаевой компенсации ущерба по иску, поданному фондом. Параллельно ведется заочное рассмотрение дела в отношении директора фонда Елены Найдановой, которая находится в розыске. В рамках этого дела может быть установлена солидарная ответственность за причиненный ущерб.
Согласно судебным материалам, 20 ноября 2015 года между Пермским краем и крупным предприятием было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках договора компания перечисляла благотворительные средства на социальные объекты и проекты регионального значения, в том числе на формирование резерва для проведения мероприятий. Общий объем пожертвований достиг 67,69 млн рублей.
По версии следствия, Лопаева в сговоре с Еленой Найдановой разработала схему хищения средств. Для реализации плана были задействованы индивидуальные предприниматели и юридические лица, связанные с обвиняемыми. На эти компании оформлялись фиктивные договоры, через которые осуществлялся вывод денег. Таким образом, средства, предназначенные для фонда, были незаконно присвоены.
- Елена25 ноября 2025 16:55Она выкрала из городского бюджета , гораздо больше , это более полумиллиарда рублей .Так она и приобрела недвижимость в Италии .