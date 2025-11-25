Общественный транспорт в Перми в новогодние каникулы будет ходить редко и за деньги
В первые дни 2026 года трамвай придется ждать дольше обычного
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В новогодние каникулы общественный транспорт в Перми будет работать по воскресному расписанию. Об этом сообщили в мэрии. Исключение составит ночь с 31 декабря на 1 января, когда ряд автобусных и трамвайных маршрутов будут к услугам пермяков с 23:00 до 3:00. Правда ждать транспорт придется до 30 минут, а платить за проезд придется даже в главную праздничную ночь.
«С 23:00 31 декабря 2025 года до 03:00 часов 1 января 2026 года будет осуществляться движение общественного транспорта. Интервал движения составит порядка 30 минут. Проезд в новогоднюю ночь останется платным», — рассказали в администрации Перми. В новогоднюю ночь на маршруты выйдут трамваи №№4, 5 и 7, а также автобуса №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 67, 72, 77, 78, 81.
Днем 1 января ждать автобус или трамвай также придется довольно долго. Как пояснили в мэрии, на некоторых маршрутах будет работать только половина от воскресного выпуска подвижного состава. Со 2 января все маршруты будут работать по расписанию воскресного дня.
