Кириенко раскрыл масштабы новой кузницы кадров «Машук»
В России оценили работу Центра знаний «Машук» по обучению кадров
Фото: Пресс-служба «Центра знаний «Машук»
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил вклад центра знаний «Машук» в подготовку новых кадров. Он подчеркнул значимость образовательного центра, приведя в пример педагогов, которых там готовят. Первыми выпускниками «Машука» стали преподаватели из новых регионов, а также ветераны СВО.
«На Кавказе сформирован круглогодичный образовательный центр знаний „Машук“... Его девизом стал принцип „Учим тех, кто учит“. И первыми обучающимися в этом центре стали педагоги и преподаватели исторических регионов. Проходит также большая программа для ветеранов специальной военной операции. Эти ребята — герои, которые вернулись на гражданскую службу и выбрали своим призванием обучение и воспитание подрастающего поколения», — сказал Кириенко на первом заседании Наблюдательного совета центра, прошедшем на площадке Национального центра «Россия». Его слова передает пресс-служба центра.
Центр знаний «Машук» ориентирован на обучение педагогов и преподавателей, а также на реализацию программ для ветеранов СВО, которые решили связать свою дальнейшую карьеру с обучением и воспитанием молодежи. За три года «Машук» провел более 400 образовательных программ и стал ключевой федеральной площадкой по подготовке и консолидации педагогов, наставников, управленцев, родителей и представителей молодежных сообществ.
На заседании участники Наблюдательного совета обсудили роль Центра в экосистеме молодежной политики России, обозначили важность подготовки управленческих кадров для системы образования и просвещения, отметили значительный вклад «Машука» в развитие Ставропольского края, гармонизацию межнациональных отношений и поддержку молодежного актива в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров отметил, что разработанные Центром образовательные программы уже применяются в министерствах молодежной политики в регионах России. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поблагодарил центр за программу по подготовке управленцев в сфере образования. По его словам, из 70 участников первого потока, успешно прошедших обучение, десять получили новые назначения в федеральные и региональные министерства, на руководящие должности в образовательных организациях.
