Кириенко раскрыл масштабы новой кузницы кадров «Машук»

В России оценили работу Центра знаний «Машук» по обучению кадров Фото: Пресс-служба «Центра знаний «Машук»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко оценил вклад центра знаний «Машук» в подготовку новых кадров. Он подчеркнул значимость образовательного центра, приведя в пример педагогов, которых там готовят. Первыми выпускниками «Машука» стали преподаватели из новых регионов, а также ветераны СВО.

«На Кавказе сформирован круглогодичный образовательный центр знаний „Машук“... Его девизом стал принцип „Учим тех, кто учит“. И первыми обучающимися в этом центре стали педагоги и преподаватели исторических регионов. Проходит также большая программа для ветеранов специальной военной операции. Эти ребята — герои, которые вернулись на гражданскую службу и выбрали своим призванием обучение и воспитание подрастающего поколения», — сказал Кириенко на первом заседании Наблюдательного совета центра, прошедшем на площадке Национального центра «Россия». Его слова передает пресс-служба центра.

Заседание возглавил первый заместитель РуководителяАдминистрации Президента РФ Сергей Кириенко Фото: Пресс-служба «Центра знаний «Машук»

Центр знаний «Машук» ориентирован на обучение педагогов и преподавателей, а также на реализацию программ для ветеранов СВО, которые решили связать свою дальнейшую карьеру с обучением и воспитанием молодежи. За три года «Машук» провел более 400 образовательных программ и стал ключевой федеральной площадкой по подготовке и консолидации педагогов, наставников, управленцев, родителей и представителей молодежных сообществ.

