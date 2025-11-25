Россия запустила новые военные спутники на орбиту
Запуск ракеты состоялся 25 ноября в 16:42
В России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк». Запуск состоялся 25 ноября в 16:42 с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области, рассказали в оборонном ведомстве.
«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты „Ангара-1.2“», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны России. Пуск прошел в штатном режиме, а все системы работали нормально.
Ранее с территории космодрома «Плесецк» и акватории Баренцева моря были произведены запуски ракет в рамках стратегической тренировки ядерных сил России. Запуск и управление ракетами происходили в Национальном центре управления обороной России, руководил тренировкой лично президент РФ Владимир Путин
