Наука и техника

Россия запустила новые военные спутники на орбиту

Россия провела успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»
25 ноября 2025 в 19:33
Запуск ракеты состоялся 25 ноября в 16:42

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк». Запуск состоялся 25 ноября в 16:42 с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ в Архангельской области, рассказали в оборонном ведомстве.

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты „Ангара-1.2“», — говорится в telegram-канале Минобороны России. Ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны России. Пуск прошел в штатном режиме, а все системы работали нормально.

Ранее с территории космодрома «Плесецк» и акватории Баренцева моря были произведены запуски ракет в рамках стратегической тренировки ядерных сил России. Запуск и управление ракетами происходили в Национальном центре управления обороной России, руководил тренировкой лично президент РФ Владимир Путин

Написать нам в Ватсап

Комментарии (1)
  • Зоряна
    25 ноября 2025 19:44
    Россия должна иметь надёжную защиту, от натовского фашизма .
