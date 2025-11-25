Логотип РИА URA.RU
Лавров скептически отнесся к покупке Киевом 100 французских истребителей Rafale

25 ноября 2025 в 19:22
Лавров не нашел ка оценить поставку Rafale Киеву с точки зрения здравого смысла

Фото: Роман Наумов © URA.RU

С позиции здравого смысла прокомментировать сделку по покупке Украиной 100 французских истребителей Rafale сложно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог». Министр также с иронией обратил внимание на то, что в сделке фигурирует число 100, и привел другие примеры использования этого числа в контексте украинской политики, среди которых был договор с премьер-министром Британии Киром Стармером, подписанный на 100 лет, «очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам».

Соглашение о поставках истребителей было подписано 17 ноября на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе. Документ подписали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. 

Стоимость самолета колеблется от 70 до 100 миллионов евро за штуку, до 250 миллионов евро с вооружением. Еврокомиссия не исключила возможность финансирования сделки за счет бюджета ЕС.

Кроме того, как заявил депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани декларация о поставке французских истребителей Украине не имеет юридической силы. Он также назвал подписание документа спектаклем.

Также, по мнению lantidiplomatico, содержать Киев Rafale не сможет. По мнению издания, это невозможно без масштабной внешней помощи. К тому же получить французские истребители Rafale Киев не сможет раньше 2030–2032 годов.

