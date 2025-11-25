Лавров скептически отнесся к покупке Киевом 100 французских истребителей Rafale
Лавров не нашел ка оценить поставку Rafale Киеву с точки зрения здравого смысла
Фото: Роман Наумов © URA.RU
С позиции здравого смысла прокомментировать сделку по покупке Украиной 100 французских истребителей Rafale сложно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог». Министр также с иронией обратил внимание на то, что в сделке фигурирует число 100, и привел другие примеры использования этого числа в контексте украинской политики, среди которых был договор с премьер-министром Британии Киром Стармером, подписанный на 100 лет, «очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам».
Соглашение о поставках истребителей было подписано 17 ноября на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе. Документ подписали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Стоимость самолета колеблется от 70 до 100 миллионов евро за штуку, до 250 миллионов евро с вооружением. Еврокомиссия не исключила возможность финансирования сделки за счет бюджета ЕС.
Кроме того, как заявил депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани декларация о поставке французских истребителей Украине не имеет юридической силы. Он также назвал подписание документа спектаклем.
