Политика

Путин возложил венок к Вечному огню в Киргизии. Видео

25 ноября 2025 в 19:35
Путин прибыл в Киргизию и встретился с Жапаровым

Путин прибыл в Киргизию и встретился с Жапаровым

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу „Вечный огонь“ на площади Победы в Бишкеке», — сообщили представители Кремля. Соответсвующее видео они выложили в своем telegram-канале

Мемориал был создан в честь 40-летия Победы в Великой отечественной войне. Центральный памятник комплекса представляет собой конструкцию с тремя полуарками, которая символизирует юрту. У подножия памятника расположена скульптура женщины-матери, взгляд которой устремлен вдаль — словно она ждет возвращения с войны своих близких. 

Ранее президент прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Там он пробудет с 25 по 27 ноября, как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

В аэропорту его встретили танцоры в национальных костюмах. А к трапу развернули красную дорожку. 

