Особые традиции и обычаи Филиппова дня: что нельзя делать 27 ноября

Филиппов день — особая дата, которая в народной традиции открывает дорогу к строгому Рождественскому посту. Это время, когда обычная хозяйственная суета переплетается с древними приметами, духовными смыслами и множеством домашних ритуалов. Чем знаменателен этот день, почему он так важен для православных и какие традиции передавались из поколения в поколение — в материале URA.RU.

В честь кого назван праздник

Филиппов день ежегодно отмечается 27 ноября и связан с памятью апостола Филиппа. Это не просто церковная дата, но и важный ориентир: с нее начинается отсчет Рождественского поста, который длится 40 дней и завершается праздником Рождества Христова.

Апостол Филипп, в честь которого назван день, был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Его почитают как ревностного проповедника, который распространил христианское учение в разных землях.

В церковной традиции Филипп — символ твердой веры и духовной стойкости. Его житие передавалось из поколения в поколение, становясь образцом смирения и мужества.

Народные традиции и обычаи на Филиппов день

В старину говорили: «Пришли Филипповки — прощай скоромное». Этот день становился границей между сытой поздней осенью и воздержанным временем духовного очищения. Поэтому 27 ноября семьи устраивали заговенье — последний день, когда на стол подавали мясо, молочные блюда и другие скоромные угощения.

Именно поэтому Филиппов день вплотную связан с подготовкой к посту. Люди стремились встретить его в чистоте и порядке — не только в доме, но и в мыслях. Многие старались закончить ссоры, примириться и войти в пост без обид.

На Руси утро 27 ноября начинали с того, что хозяйки убирали дом, подметали пол, приводили в порядок хозяйственные постройки. Считалось, что как дом войдет в пост, так он и проведет зиму.

В этот день запрещалось громко ругаться или жаловаться — верили, что плохие слова могут «закрыть удачу» на весь пост. Поэтому семьи старались общаться тихо и благожелательно. Особое значение придавали приготовлению постных блюд. На стол подавали чечевицу, каши, овощные рагу. Эти блюда считались символом духовной сосредоточенности и воздержания.

Девушки в этот день гадали на жениха, но в очень мягкой, ненавязчивой форме. Например, ставили чашку воды на окно: если к утру появится тонкая корочка льда — скоро сват придет.

У мужчин же был свой ритуал: они смотрели на погоду. Если стоял мороз — ожидалась снежная и ровная зима. Если же шел снег хлопьями — ждали «сытую» зиму, богатую на урожай.

Заканчивался период «Куделицы» — женщины и девушки завершали подготовку кудели, очищенного волокна льна и конопли для зимнего прядения. После этого дня начинались тихие домашние работы и зимние промыслы.

Среди моментов, которые отмечали этот день, были и особые угощения домовому: считалось, что это обеспечит благополучие скота и сохранность хозяйства в зимний период. Домового звали на ужин, величая как невидимого хранителя дома.

Одной из самых известных примет было наблюдение за небом. Считалось: если звезды яркие — мороз простоит долго. Тусклые — ждут оттепели. Любой перепад температуры воспринимался как знак на будущее.

Обращали внимание и на птиц. Если вороны сидели низко на деревьях — к снегопаду. Если же кружили высоко — к ясной неделе. Такие наблюдения были важны для крестьян, ведь они определяли, как вести хозяйство.

Немало примет касалось и домашних дел. Например, в этот день нечаянно пролить воду — к обновлению добра в доме. А вот разбить посуду считалось плохим знаком, поэтому хозяйки работали особенно аккуратно.

Что нельзя делать в Филиппов день 27 ноября

Главный народный запрет — не играть свадьбы и другие громкие гуляния. Считалось, что после Филиппова дня шумные торжества неуместны вплоть до окончания поста, а нарушивших этот обычай ожидала семейная неудача.

Нельзя было начинать крупных хозяйственных работ: перестраивать двор, заниматься земляными делами или планировать серьезные обновления. Переход к зиме требовал покоя и завершения всего начатого.

Ссориться, ругаться и тем более сквернословить также считалось строгим табу. Дом и семья в этот день воспринимались особенно уязвимыми. Кроме того, было нежелательно отправляться в лес в одиночку из-за «волчьего месяца» — по поверьям, звери в это время становятся смелее.