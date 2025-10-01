Жога: поддержка бойцов СВО нужна с момента заключения контракта

Поддержка бойцов специальной военной операции должна начинаться с момента заключения контракта. Об этом сообщил по видеоконференцсвязи полпред президента в УрФО Артем Жога в ходе пленарного заседания «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в УрФО», где собрались свыше 160 ветеранов спецоперации.
«Вы, как никто другой, знаете и понимаете всю востребованность и нужность мероприятий по поддержке как ветеранов спецоперации, так и ребят, которые непосредственно находятся на фронте, а также их семей. Была озвучена мысль, что работу с ветеранами нужно начать ещё на нулевом этапе, на этапе подписания контракта. Тогда эта поддержка будет работать непрерывно», — отметил Жога в своем приветственном слове.
Жога добавил, что на заседании собрались ветераны спецоперации, которые своей службой продемонстрировали свою любовь к Родине. Он уточнил, что они представили актуальные проекты, которые могут быть востребованы не только в УрФО, но и по всей России. Как рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в мероприятии принимают участие представители администрации президента, госдумы, ассоциации ветеранов СВО и Союза сельской молодёжи.
«Мы очень рассчитываем, что участники спецоперации придут в региональные муниципальные органы власти, федеральные структуры, и будут заниматься развитием своих регионов, всей нашей страны. Эти процессы уже начались, к примеру, ветераны СВО приняли активное участие в выборной компании, в законодательное собрание Челябинской области, в местные собрания депутатов в муниципалитетах. По итогам выборов были избраны 64 депутата из числа участников спецоперации. Также в регионе действует федеральная программа „Время героев“», — пояснил Текслер.
Губернатор добавил, что в каждом регионе есть свои программы развития для участков СВО, количество которых уже в ближайшее время увеличится. С передовой вернутся сотни тысяч ребят и им потребуется содействие более опытных товарищей для того, чтобы объединить, вовлечь в совместную деятельность, настроить взаимодействие с главами администрации, органами соцзащиты, филиалами госфонда «Защитники отечества», Центром реабилитации.
«В первую очередь мы говорим об оказании медицинской помощи, социально-психологической реабилитации, трудоустройстве, оформление различных документов. Удобно это делать в режиме одного окна. У нас в регионе уже есть госпиталь, который мы совершенствуем для того, чтобы максимально соответствовать потребностям, создаются отделения реабилитации на базе медучреждений. В следующем году начнем строительство Центра по адаптивным видам спорта», — добавил Текслер.
Глава региона сказал, что за ветеранами СВО будут закреплены наставники, а желающим помогут организовать и открыть бизнес. Он отметил, что это будет одной из самых эффективных мер поддержки для будущего развития и профессионального роста.
