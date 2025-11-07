В Кремле высказались о запрете вейпов

Песков считает, что инициатива о запрете вейпов в России заслуживает внимания Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле высказались о потенциальном запрете вейпов (электронных сигарет) в России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков подчеркнул, что эта идея заслуживает внимания и прорабатывается.

«Президент [Путин] сказал что идея [запрета вейпов] заслуживает внимание, но, кончено, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в парламенте. В целом идея заслуживает внимания», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.