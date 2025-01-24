На тренера из Екатеринбурга завели 33 уголовных дела за домогательства к ученице

25 января 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Тренер якобы вступал в интимные отношения с девочкой во время выездных соревнований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга возбуждено сразу 33 уголовных дела за совращение воспитанницы. Сам он вину не признает, сообщил URA.RU источник. «Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — „Насильственные действия сексуального характера“. Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признает. Он задержан, и сейчас за решеткой», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, спортсмен домогался своей ученицы на протяжении 2021—2023 годов. Девочке на тот момент было 12-14 лет. Якобы во время соревнований в разных регионах России он совершал «развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В пресс-службе свердловского СКР отказались комментировать это дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении тренера по плаванию одной из спортивных школ Екатеринбурга возбуждено сразу 33 уголовных дела за совращение воспитанницы. Сам он вину не признает, сообщил URA.RU источник. «Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — „Насильственные действия сексуального характера“. Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признает. Он задержан, и сейчас за решеткой», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, спортсмен домогался своей ученицы на протяжении 2021—2023 годов. Девочке на тот момент было 12-14 лет. Якобы во время соревнований в разных регионах России он совершал «развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В пресс-службе свердловского СКР отказались комментировать это дело.