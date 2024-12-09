Белые медведи СУЭНКО стали новогодней традицией в городах УрФО

В этом году энергетики расширили территорию «обитания» косолапых

09 декабря 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Запоминающиеся и любимые горожанами фигуры появляются накануне Нового года в городах УрФО Фото: пресс-служба СУЭНКО Семьи огромных светящихся Белых медведей уже не первый год становятся главными украшениями городов Тюменской и Курганской областей. В этом году СУЭНКО установила новогодние световые инсталляции в Тюмени, Тобольске, Кургане и впервые в Петухово. Жители каждый год приходят к мишкам, чтобы помочь «пробудить» их и зажечь яркие гирлянды. О том, как семейства косолапых меняют городские пространства и покоряют сердца уральцев, URA.RU рассказали в пресс-службе энергокомпании. Белые медведи — это часть арт-проекта по преображению городской среды #ПроСвет. Сегодня в «праздничном хозяйстве» энергокомпании 15 медведей высотой от трех до девяти метров, 135 новогодних арок, а также огромный подарок и композиции «Сказочный лес» из елей и пирамид. С помощью таких арт-объектов энергетики меняют облик города. Световые инсталляции позволяют создать новогоднее оформление и праздничную атмосферу. Праздничный кортеж проезжает по главным улицам Фото: пресс-служба СУЭНКО «Для нас медведи уже давно живые существа. Мы их любим, мы о них заботимся. <…> А три года назад впервые прочитал в заголовках „Медведи СУЭНКО — символ Нового года в Тюмени“. И это лучшая награда за этот проект», — делится директор предприятия Данил Анучин. Возвращение медвежьих семейств уже стало доброй новогодней традицией для жителей Тюмени, Тобольска и Кургана. Горожане наблюдают за передвижением медведей на специальных платформах, посещают новогодние праздники, посвященные «пробуждению» косолапых из зимней спячки, и всегда ждут, когда мишки вернутся снова. Яркие и запоминающиеся торжества вместе с жителями посещают также и главы муниципалитетов. В Кургане праздник сопровождался песнями, танцами, играми и призами. Подарки получили горожане, пришедшие в костюмах белых медведей. В пресс-службе компании отметили, что такая инициатива жителей может стать новым трендом, благодаря которому в будущем встреча мишек с друзьями превратится в веселый маскарад. Особой радостью для курганцев стало и то, что мишки впервые «заговорили» с гостями праздника. Глава Кургана Антон Науменко поделился, что впервые побывал на открытии Белых медведей СУЭНКО и пришел сюда с семьей. «Впечатления только положительные. Очень приятно, что бизнес заботится о городе. СУЭНКО четвертый год привозит этих прекрасных сказочных медведей. Они не просто украшения Кургана. Вижу здесь счастливые лица людей и думаю, что мишки дарят курганцам праздничное настроение», — рассказал Науменко. «Я знаю, с каким нетерпением семью белых медведей ждали наши маленькие тоболяки. Хочу поблагодарить компанию за такой ежегодный подарок нашему городу», — отметил глава Тобольска Петр Вагин на праздничном открытии. Новый мишка радует жителей Петухово Фото: пресс-служба СУЭНКО В Петухово жители увидели нового медвежонка и теперь выбирают имя малышу. Он станет не только новогодним символом, но и знаком сотрудничества между Петуховским техникумом и энергетической компанией. Зажечь на нем яркие огни пришли студенты и преподаватели техникума, местные жители, а также представители энергокомпании. В Тюменской области в этом году медведей провезли по новым маршрутам. В Тюмени они проехались по новым улицам, а в Тобольске — по новым микрорайонам города. Жители радовались новой встрече и приветствовали медвежьи семьи по всем маршрутам движения. «Здорово, что в нашем городе есть замечательные добрые партнеры, которые создают по-настоящему предпраздничное настроение. Благодарю компанию за то, что дарят праздник в наш город и в наши дома. Эти мишки уже стали родными и близкими для каждого из нас», — отметил глава города Тюмени Максим Афанасьев. В энергетической компании добавили, что уральцы с радостью поддерживают атмосферу предновогоднего праздника. Десятки детей и взрослых пришли на открытие в костюмах белых медведей не только в Кургане, но и остальных городах. «Любовь горожан к пушистым настолько сильная, что они всегда охотно поддерживают такие идеи и атмосферные задумки энергетиков», — отметили в пресс-службе компании. Впервые компания установила новогодних медведей шесть лет назад в Тюмени. Сегодня мишки — символ Нового года, а селфи с ними после встречи в городе — праздничная традиция сразу в нескольких городах УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьи огромных светящихся Белых медведей уже не первый год становятся главными украшениями городов Тюменской и Курганской областей. В этом году СУЭНКО установила новогодние световые инсталляции в Тюмени, Тобольске, Кургане и впервые в Петухово. Жители каждый год приходят к мишкам, чтобы помочь «пробудить» их и зажечь яркие гирлянды. О том, как семейства косолапых меняют городские пространства и покоряют сердца уральцев, URA.RU рассказали в пресс-службе энергокомпании. Белые медведи — это часть арт-проекта по преображению городской среды #ПроСвет. Сегодня в «праздничном хозяйстве» энергокомпании 15 медведей высотой от трех до девяти метров, 135 новогодних арок, а также огромный подарок и композиции «Сказочный лес» из елей и пирамид. С помощью таких арт-объектов энергетики меняют облик города. Световые инсталляции позволяют создать новогоднее оформление и праздничную атмосферу. «Для нас медведи уже давно живые существа. Мы их любим, мы о них заботимся. <…> А три года назад впервые прочитал в заголовках „Медведи СУЭНКО — символ Нового года в Тюмени“. И это лучшая награда за этот проект», — делится директор предприятия Данил Анучин. Возвращение медвежьих семейств уже стало доброй новогодней традицией для жителей Тюмени, Тобольска и Кургана. Горожане наблюдают за передвижением медведей на специальных платформах, посещают новогодние праздники, посвященные «пробуждению» косолапых из зимней спячки, и всегда ждут, когда мишки вернутся снова. Яркие и запоминающиеся торжества вместе с жителями посещают также и главы муниципалитетов. В Кургане праздник сопровождался песнями, танцами, играми и призами. Подарки получили горожане, пришедшие в костюмах белых медведей. В пресс-службе компании отметили, что такая инициатива жителей может стать новым трендом, благодаря которому в будущем встреча мишек с друзьями превратится в веселый маскарад. Особой радостью для курганцев стало и то, что мишки впервые «заговорили» с гостями праздника. Глава Кургана Антон Науменко поделился, что впервые побывал на открытии Белых медведей СУЭНКО и пришел сюда с семьей. «Впечатления только положительные. Очень приятно, что бизнес заботится о городе. СУЭНКО четвертый год привозит этих прекрасных сказочных медведей. Они не просто украшения Кургана. Вижу здесь счастливые лица людей и думаю, что мишки дарят курганцам праздничное настроение», — рассказал Науменко. «Я знаю, с каким нетерпением семью белых медведей ждали наши маленькие тоболяки. Хочу поблагодарить компанию за такой ежегодный подарок нашему городу», — отметил глава Тобольска Петр Вагин на праздничном открытии. В Петухово жители увидели нового медвежонка и теперь выбирают имя малышу. Он станет не только новогодним символом, но и знаком сотрудничества между Петуховским техникумом и энергетической компанией. Зажечь на нем яркие огни пришли студенты и преподаватели техникума, местные жители, а также представители энергокомпании. В Тюменской области в этом году медведей провезли по новым маршрутам. В Тюмени они проехались по новым улицам, а в Тобольске — по новым микрорайонам города. Жители радовались новой встрече и приветствовали медвежьи семьи по всем маршрутам движения. «Здорово, что в нашем городе есть замечательные добрые партнеры, которые создают по-настоящему предпраздничное настроение. Благодарю компанию за то, что дарят праздник в наш город и в наши дома. Эти мишки уже стали родными и близкими для каждого из нас», — отметил глава города Тюмени Максим Афанасьев. В энергетической компании добавили, что уральцы с радостью поддерживают атмосферу предновогоднего праздника. Десятки детей и взрослых пришли на открытие в костюмах белых медведей не только в Кургане, но и остальных городах. «Любовь горожан к пушистым настолько сильная, что они всегда охотно поддерживают такие идеи и атмосферные задумки энергетиков», — отметили в пресс-службе компании. Впервые компания установила новогодних медведей шесть лет назад в Тюмени. Сегодня мишки — символ Нового года, а селфи с ними после встречи в городе — праздничная традиция сразу в нескольких городах УрФО.