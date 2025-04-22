В Челябинске на улице Карла Маркса выставили на продажу исторический особняк

Особняк был построен в традициях крестьян Поволжья (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинска на улице Карла Маркса выставили на продажу исторический особняк, которому не менее 120 лет. Недвижимость за 36,5 млн рублей представлена покупателям как коммерческое помещение свободного назначения. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Челябинск, ул. Карла Маркса д. 72б, предлагается коммерческое помещение свободного назначения. Площадь 202 квадратных метра, две входные группы. Центральные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация. Земельный участок в собственности», — говорится в информации, опубликованной на сайте «Авито».

Автор объявления отметил расположение строения, которое находится в зоне высокого пешеходного и автомобильного трафика. Судя по опубликованным фото, внутри есть как жилые, так и общественные помещения.

Согласно открытым сведениям, здание по этому адресу было построено не позднее 1905 года на участке, принадлежащем Афанасию Сухареву. В 1916 году особняк стал собственностью Русского промышленного банка. Позднее был признан объектом культурного наследия муниципального значения.

Как сообщало URA.RU ранее, на улице Карла Маркса в Челябинске, в 2024 году выставили на продажу дом купца Бусыгина за 100 миллионов рублей. Суммарная площадь двухэтажного строения составляет почти 1000 квадратных метров.

Строению, которое называется полудомок, более века Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_202_kv.m_7328236827