В Челябинске немецкий квартал снесут, а на его месте построят новый микрорайон
Власти Челябинска приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) на ЧМЗ на месте немецкого городка. Общий объем застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева достигнет 27 380 квадратных метров. Застройщика выберут с помощью аукциона. Микрорайон он должен будет построить за семь лет, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. Общая площадь застройки — 1,63 гектаров», — сообщается в документации сайте.

Новый микрорайон возведут на месте «маленькой Германии». Квартал так и не признали объектом культурного наследия, как требовали краеведы. Построенный пленными немцами и трудармейцами в середине 1940-х годов, он обладает уникальной архитектурой, но постепенно ветшает. Кварталу уже более 80 лет и многие местные жители выступают за его снос.

Снести планируется 12 многоквартирных домов. Это трехэтажные здания на улице Социалистической на четной стороне улицы — с 26 по 38 дом. Некоторые здания — одноподъездные, их строили для руководящего состава металлургического завода. Дома на два подъезда возводили для других сотрудников предприятия, в том числе для передовиков сталелитейного цеха. Часть домов спроектировали на 18, а часть — на 36 квартир.

Жители говорят о том, что дома были построены как временные жилища, и сегодня уже сильно обветшалые. Фундаментов у жилых зданий нет, деревянные перекрытия сгнили, в домах — сырость, трубы парят, а зимой холодно.

На месте немецкого квартала появится новый современный микрорайон. Согласно документации, там будут построены детские сады, поликлиники и современные многоквартирные жилые дома.

