Экс-замгубернатору Курганской области отказались отменять приговор за коррупцию

Сергей Пугин пытался обжаловать приговор в Седьмом кассационном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин не смог обжаловать в кассационном суде обвинительный приговор за коррупцию. Об этом URA.RU сообщили в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

«Судебная коллегия определила: приговор Курганского городского суда Курганской области от 8 ноября 2021 года и апелляционное определение Курганского областного суда от 8 декабря 2022 года в отношении Пугина изменить. Исключить показания свидетеля Шумского, данные в ходе предварительного расследования, как доказательства виновности Пугина. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — рассказали в суде.

Вместе с Пугиным обжаловать приговор пытался осужденный по тому же делу, экс-глава района Владимир Осокин, но тоже проиграл. Адвокат Пугина Олеся Бортникова сообщила URA.RU, что защита не согласна с решением суда. Пугин собирается обжаловать это решение в Верховном суде. По ее словам, исключение свидетельских показаний Шумского не оказало существенного влияния на дело.

Пугин был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Его приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей, а в мае он вышел на свободу по УДО. Бывший чиновник заявлял, что не совершал то, в чем его обвинили. Сейчас прокуратура пытается взыскать с него и других фигурантов уголовного дела ущерб в размере около 27 млн рублей.