Жителей Нижневартовска зовут на крутое лазерное шоу

Технологичное шоу ждет жителей Нижневартовска (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в предстоящие выходные будет жарко и ярко. Любителей народного творчества зовут на русскую вечерку, где можно от души поплясать и напиться чаю с бубликами, а почитателей технологичных шоу — на лазерное представление. Чем еще заняться в столице Самотлора в субботу и воскресенье — в обзоре URA.RU.

29 ноября

Русская Вечерка

Центральная библиотека им. М.К. Анисимковой, 3 этаж (ул. Дружбы народов 22), 17:00.

Танцевать, играть в народные игры и пить чай зовут нижневартовцев в Центральную библиотеку. Дресс-код: народная одежда приветствуется, но если таковой нет, то девицы могут прийти в длинных платьях/юбках, парни не в спортивной, но удобной не жаркой одежде.

Вход свободный.

Выставка «Герои и подвиги»

Площадь Дворца искусств, в течение дня

На площади Дворца искусств работает выставка «Герои и подвиги». Она рассказывает о самоотверженных подвигах Героев Советского Союза, России и вартовчанах — участниках специальной военной операции.

Продолжение после рекламы

Инициатором выставки в нашем городе стал ветеран боевых действий на Северном Кавказе, доброволец по сбору гуманитарной помощи Донбассу Михаил Пинигин в рамках проекта Российского военно-исторического общества «Герои и подвиги».

Бесплатно

Спектакль «Ю»

Городской драматический театр, 18.00

На сцене драмтеатра артисты покажут спектакль «Ю». Это пьеса, в которой чувствуется влияние Чехова. Чехов писал, что в его «Чайке» пять пудов любви. В «Ю» — не меньше пятидесяти. Здесь персонажи почти ничего не делают, они все время любят или ревнуют в очень опоэтизированной атмосфере.

Цена билетов — 1100-1300 рублей

Спектакль «Мой пес Банкир»

Театр юного зрителя, 11.00

Маленьким зрителям — от шести лет и старше, актеры расскажут историю девочки, которая находит на улице раненого лабрадора и приносит его домой. Оказывается, что пес умеет разговаривать и к тому же является финансовым гением. От своего нового друга, получившего кличку Банкир, она узнает о том, как нужно правильно обращаться с деньгами и приумножать их.

Цена билета — 500 рублей.

30 ноября

Лазерное шоу «Игра»

ДК «Октябрь, 12-00,15-00, 18-00

Шоу для всей семьи «ИГРА» — это технологичное, интерактивное представление для детей и взрослых. Гостей ждут лазерные лучи, неоновые линии, вспышки пикселей и летающие светящиеся шары.

Цена билетов — от 1250 рублей, дети до 4-х лет бесплатно, на коленях у родителей

Туц Туц QUIZ

Клуб Solo, 18:00

Любителям петь предлагается поучаствовать во второй серии игры Туц Туц QUIZ «Хиты караоке». Участники смогут не только отгадывать любимые песни, но громко петь их во весь голос.

Цена билет — 500 рублей

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина»

Городской драматический театр, 11.00

Юных зрителей зовут в чудесный мир восточной сказки. Великая мудрость, сокрытая в этой простой истории, будет полезна всякому, кто ищет ее. Дети смогут проследить за путешествием мальчишки-сорванца.

Вечер отдыха «Танцуй и пой!»

Дворец искусств, 15.00

Под аккомпанемент рояля в исполнении солистов студии классического вокала прозвучат красивые популярные песни и романсы прошлых лет о зиме, любви и любимой Родине. Гости смогут потанцевать под музыку ансамбля русских народных инструментов «Родные просторы».