Сотрудники «Сургутнефтегаза» показали новогодние подарки для детей от компании. Видео

26 ноября 2025 в 19:55
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Сургутнефтегаз» начал вручать сотрудникам с детьми новогодние подарки. Видео с распаковкой одного из пакетов нефтяники опубликовали в группе в соцсети «Вконтакте» «Подслушано в Сургутнефтегазе».

«[В наборе] яркая игрушка. 2026-ой у нас год лошади, поэтому тематика соответствующая. Дальше у нас идет книжка с очень красивыми иллюстрациями. Раскраска, которая познакомит детей с различными видами росписи. Яркие восковые мелки, игра в карточки с достопримечательностями разных городов», — говорит автор на видео.

Автор видео: «Подслушано в Сургутнефтегазе» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/clip-185134067_456240437)

Ранее URA.RU писало о самых популярных подарков среди югорчан ко Дню матери. Среди них оказались гаджеты, товары для творчества, массажеры и увлажнители воздуха.

