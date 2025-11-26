Сотрудники «Сургутнефтегаза» показали новогодние подарки для детей от компании. Видео
«Сургутнефтегаз» начал вручать новогодние подарки сотрудникам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ПАО «Сургутнефтегаз» начал вручать сотрудникам с детьми новогодние подарки. Видео с распаковкой одного из пакетов нефтяники опубликовали в группе в соцсети «Вконтакте» «Подслушано в Сургутнефтегазе».
«[В наборе] яркая игрушка. 2026-ой у нас год лошади, поэтому тематика соответствующая. Дальше у нас идет книжка с очень красивыми иллюстрациями. Раскраска, которая познакомит детей с различными видами росписи. Яркие восковые мелки, игра в карточки с достопримечательностями разных городов», — говорит автор на видео.
Автор видео: «Подслушано в Сургутнефтегазе» в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/clip-185134067_456240437)
