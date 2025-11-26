Логотип РИА URA.RU
В ХМАО назвали самые популярные подарки ко Дню матери

Жители ХМАО закупаются подарками ко Дню матери
26 ноября 2025 в 19:15
День матери в 2025 году отмечают 30 ноября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одни из популярных подарков в ХМАО ко Дню матери — гаджеты и товары для творчества, рассказали агентству представители «Авито». Подробнее о том, что подарить маме 30 ноября — в материале URA.RU.

Гаджеты

«Не всегда есть возможность оказаться рядом и взять на себя груз забот по дому. Спасают современные гаджеты, которые берут на себя рутину, даря маме драгоценное время», — отмечают аналитики. Среди популярных устройств роботы-пылесосы и мультиварки.

Остаются популярны и подарки для спа, например, массажеры для шеи. Югорчане также покупают увлажнители воздуха и аромадиффузоры.

Хобби

Товары для творчества также пользуются спросом как подарки ко Дню матери. Это могут быть наборы для вышивки крестом и алмазных мозаик. Некоторые выбирают раскраски или картины по номерам.

Подарки ручной работы

Одни из трендовых вариантов — подарки сделанные вручную. Среди них свечи, украшения, элементы интерьера и одежда ручной работы. В качестве аксессуаров, например, дарят сумки из бусин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали начали появляться в продаже популярные подарки ко Дню матери. Тогда среди трендовых позиций оказались нейрофотосессии, сладкие букеты и поздравительные наборы.

