У жительницы Сургута умер питомец после посещения популярного груминг-салона

Питомец начал задыхаться во время стрижки

В Сургуте 9-летний шпиц умер после посещения груминг-салона «York Style». Хозяйка утверждает, что во время стрижки собака начала задыхаться, но мастер не остановила процедуру и не попыталась срочно помочь питомцу.

«Открываю дверцу вольера и вижу, что он задыхается, язык синеет. Спрашиваю у специалиста, что случилось. Она говорит, что за 10-15 минут до окончания процедуры он стал чаще дышать. Но она не остановилась, не позвонила мне, не повезла в клинику», — рассказала сургутянка в группе «Черный список Сургут».

Питомца доставили к ветеринару, где диагностировали отек легких, но спасти собаку не удалось. По словам хозяйки, в салоне не смогли предоставить запись с камеры видеонаблюдения, но предложили помощь в покупке нового питомца.

