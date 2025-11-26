У жительницы Сургута умер питомец после посещения популярного груминг-салона
Питомец начал задыхаться во время стрижки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Сургуте 9-летний шпиц умер после посещения груминг-салона «York Style». Хозяйка утверждает, что во время стрижки собака начала задыхаться, но мастер не остановила процедуру и не попыталась срочно помочь питомцу.
«Открываю дверцу вольера и вижу, что он задыхается, язык синеет. Спрашиваю у специалиста, что случилось. Она говорит, что за 10-15 минут до окончания процедуры он стал чаще дышать. Но она не остановилась, не позвонила мне, не повезла в клинику», — рассказала сургутянка в группе «Черный список Сургут».
Питомца доставили к ветеринару, где диагностировали отек легких, но спасти собаку не удалось. По словам хозяйки, в салоне не смогли предоставить запись с камеры видеонаблюдения, но предложили помощь в покупке нового питомца.
Владелец «York Style» Александр Анциферов сообщил URA.RU, что подобный случай у них произошел впервые. «Во время стрижки все проходило штатно. За 10 минут до конца процедуры Ричик стал чаще дышать, но по одному этому признаку невозможно понять, что собака умирает, грумеры ведь не ветеринары. Мы искренне соболезнуем хозяйке и готовы помочь, но она отказалась», — пояснил он. Мастер, работавшая с питомцем, больше не работает, по словам владельца салона, девушка тяжело переживает произошедшее.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!