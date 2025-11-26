Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Авторитетный бизнесмен из ХМАО Петерман получил статусный пост

Бизнесмен Петерман из ХМАО возглавил Союз десантников России
26 ноября 2025 в 19:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Петерман возглавил Союз десантников России

Александр Петерман возглавил Союз десантников России

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Корпорации „Славтэк“ Александр Петерман, сколотивший в Нижневартовске (ХМАО) состояние в девяностые, получил статусный пост главы Союза десантников России. Источник в политическом истеблишменте поделился в беседе с URA.RU, что бизнесмен может претендовать на место кандидата Госдумы на выборах 2026 года.

«Петерман возглавил общественную организацию „Союз десантников России“. Соратники отмечают, что его кандидатуру поддержало Минобороны. Информация о новом статусе Петермана запустила в Югре разговоры о том, что он якобы может претендовать на пост депутата Госдумы по одномандатному округу от восточной части региона (как в 2010-х, когда он баллотировался от партии „Родина“)», — замечает инсайдер.

Однако пока подтверждений такого развития событий нет. Петерман на момент публикации новости не ответил на сообщение журналиста агентства.Близкий к корпорации собеседник отметил, что Петерману, по его мнению, не было бы смысла претендовать на пост главы СДР и взваливать на себя дополнительную общественную нагрузку, если бы у него было планов на покорение политического Олимпа.

Продолжение после рекламы

Бизнесмен неоднократно выступал с резкой критикой команды экс-губернатора Натальи Комаровой, однако после смены главы региона ему удалось примириться с окружными властями. В последние годы он выступает с активной патриотической позицией, помогает армии и участвует в исследовании Арктики.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал