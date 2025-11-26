Авторитетный бизнесмен из ХМАО Петерман получил статусный пост

Александр Петерман возглавил Союз десантников России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Корпорации „Славтэк“ Александр Петерман, сколотивший в Нижневартовске (ХМАО) состояние в девяностые, получил статусный пост главы Союза десантников России. Источник в политическом истеблишменте поделился в беседе с URA.RU, что бизнесмен может претендовать на место кандидата Госдумы на выборах 2026 года.

«Петерман возглавил общественную организацию „Союз десантников России“. Соратники отмечают, что его кандидатуру поддержало Минобороны. Информация о новом статусе Петермана запустила в Югре разговоры о том, что он якобы может претендовать на пост депутата Госдумы по одномандатному округу от восточной части региона (как в 2010-х, когда он баллотировался от партии „Родина“)», — замечает инсайдер.

Однако пока подтверждений такого развития событий нет. Петерман на момент публикации новости не ответил на сообщение журналиста агентства.Близкий к корпорации собеседник отметил, что Петерману, по его мнению, не было бы смысла претендовать на пост главы СДР и взваливать на себя дополнительную общественную нагрузку, если бы у него было планов на покорение политического Олимпа.

