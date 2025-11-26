Совфед одобрил господдержку мегапроектов ХМАО

Экс-губернатор Наталья Комарова поблагодарила коллег-сенаторов и спикера Валентина Матвиенко от лица югорчан. В верхней палате парламента не раскрывают точную сумму, которую регион запросил у федералов, и предлагают дождаться официальной публикации постановления. Реализация проектов намечена в срок до 2030 года.

В беседе с URA.RU югорский сенатор Александр Новьюхов уточнил, что речь идет о десятках миллиардов рублей. Регион запросил их на строительство дорог, соединяющих Югру с Ямалом и Екатеринбургом, реконструкцию аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска, культурные объекты (например, ТЮЗ Нягани, который принес региону премию «Золотая маска»), обновление школ и детских садов. Все эти проекты были презентованы командой губернатора Руслана Кухарука в Дни ХМАО, которые проходили в Совфеде в середине ноября. Также одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые позволят расширить список нефтяных компаний, получающих льготы по налогу на допдоход (НДД) за разработку «трудной» нефти.