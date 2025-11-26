Ханты-Мансийск ждет почитателей большого биатлона

В ХМАО проходят биатлонные состязания (архивное фото) Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Столица Югры ждет гостей на большой биатлон, концерт Валерии и «Фестиваль чудес» в субботу и воскресенье. Чем еще заняться в предстоящий уикэнд — рассказываем в афише.

29 ноября

Большой биатлон

Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, 09:30

Первый этап Кубка России 2025/2026 по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 27 по 30 ноября. На дистанции — сильнейшие биатлонисты страны. 29 ноября болельщиков ждут зрелищные гонки и настоящая интрига во время одиночной смешанной эстафеты. Можно увидеть вживую или посмотреть трансляции: на «Матч ТВ», «Матч Арена» — с 09:05, на «Беларусь 5» — с 09:25.

В дни соревнований городской общественный транспорт бесплатный, а на стадионе открыта площадка для маленьких детей.

Кино под живой оркестр

КТЦ «Югра Классик», 16.00

29 ноября зрителей ждет премьера художественного фильма «Тайная дверь» — это новый проект режиссера Рината Халилуллина, посвященный детству и становлению легендарного художника Геннадия Райшева. Это история о том, как в обыкновенной северной деревне рождается вдохновение, а детское воображение превращает старый сарай в портал в мир красок, звуков и чувств. Особое событие вечера — живое музыкальное сопровождение фильма. Все композиции прозвучат в синхроне с показом картины в исполнении Духового оркестра Югры.

Цена билета — 400 рублей

Фестиваль чудес

КДЦ «Октябрь»

В культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится международный многожанровый конкурс‑фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Фестиваль чудес». Гостей ждут поддержать участников, которые выступят в номинациях хореография, вокал, мода, дизайн, театр, цирковое искусство, оригинальный жанр.

Мастер-класс «Совинье»

Музей природы и человека, 11:30, 15:00

Посетители мастер-класса создадут брошь-цветок из фоамирана, для любимых мам и бабушек к празднику «День матери».

30 ноября

Концерт Валерии

КТЦ «Югра Классик», 19.00

В окружной столице выступит народная артистка России Валерия. Ее песни попадали в европейские и американские чарты, она выпустила трек с легендарным музыкантом Bee Gees Робином Гиббом, гастролировала с британской группой Simply Red, пела дуэтом с французской эстрадной певицей Патрисией Каас. На этот раз зрители услышат самые популярные композиции и неустаревающие хиты легендарной исполнительницы.

Цена билетов — 3500-9000 рублей

Биатлон. Гонки преследования

Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, с 09:00

09:00 — Женщины, гонка преследования 10 км

Трансляции: на «Матч ТВ», «Матч Арена» — с 08:35, на «Беларусь 5» — с 08:55

12:30 — Мужчины, гонка преследования 12.5 км

Трансляции: на «Матч ТВ», «Матч Арена» — с 12:00, на «Беларусь 5» — с 12:25

Для любимых мам

КДЦ «Октябрь», 13.00

Праздничный концерт ко Дню матери состоится в КДЦ «Октябрь». На сцене прозвучат душевные песни, искренние слова благодарности и стихи, посвящённые самым дорогим — нашим мамам.