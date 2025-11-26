Фирма, которая раньше принадлежала иностранцам, требует с нефтяной компании из ХМАО 100 миллионов рублей

Нефтяная компания из ХМАО судится с производителями насосов за 100 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Производственная компания «Борец», перешедшая под контроль государства после изъятия у иностранных собственников, подала иск к нефтяной компании «КанБайкал» из Нефтеюганска (ХМАО). Она требует почти 100 млн рублей, говорится в определении арбитражного суда ХМАО.

«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление ООО „Производственная компания „Борец“ к ООО „КанБайкал“ о взыскании 99 972 057 руб. 80 коп. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу“, — указано в судебном документе, с которым ознакомилось агентство URA.RU.

Производственная компания «Борец» производит нефтепромысловые насосы. До апреля 2025 года находилась под иностранным контролем. Генпрокуратура добилась обращения 100% акций холдинга в пользу государства, обвинив прежних владельцев в выводе компании из-под госконтроля. Среди совладельцев назывались граждане Великобритании и Швеции.

Продолжение после рекламы

Ответчик по иску — компания «КанБайкал» из Нефтеюганска (ХМАО). Она принадлежит канадской фирме «Канбайкал Резорсез Инк», зарегистрированной в Канаде.