В городе Троицке Челябинской области сотрудники регионального Управления ФСБ провели учения на территории объекта топливно-энергетического комплекса, который якобы пытался атаковать БПЛА и обнаружено взрывное устройство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По легенде 23 сентября на территорию объекта топливно-энергетического комплекса Троицка совершена попытка атаки беспилотным летательным аппаратом, а также на территории обнаружено самодельное взрывное устройство. В последующем поступает дополнительный сигнал о захвате заложников из числа работников объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства подробности прошедших учений.
О ЧП были проинформированы все спецслужбы и правоохранительные органы. Первоочередной задачей стало обеспечение безопасности работников объекта. На место прибыли сотрудники ФСБ, которые обезвредили взрывные устройства. Также были проведены мероприятия по задержанию условных террористов.
Действия участников ТСУ оценивается руководителем учения и группой посредников. Руководит ТСУ начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.
Челябинское МВД ранее также объяснило активность силовиков в Троицке. Перекрытие улиц и перебои в работе сотовой связи связаны с антитеррористическими учениями. Жителей города просили сохранять спокойствие и не паниковать.
