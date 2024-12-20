В Магнитогорске оперативники задержали замначальника местного УМВД. Видео

21 декабря 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Замначальника УМВД Магнитогорска задержали во дворе его дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске произошло задержание заместителя руководителя местного Управления МВД Андрея Андриянова. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по региону. «В одном из подразделений полиции Магнитогорска были проведены оперативные мероприятия, направленные на проверку данных о возможной причастности сотрудника к превышению полномочий. Следственные действия проходили по месту жительства данного лица. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в областном главке МВД. Андрея Андриянова задержали в пятницу, 20 декабря. Его взяли на выходе из подъезда собственного дома. Момент попал на кадры камеры, установленной в домофоне. Подполковник полиции был ответственным за работу с личным составом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске произошло задержание заместителя руководителя местного Управления МВД Андрея Андриянова. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по региону. «В одном из подразделений полиции Магнитогорска были проведены оперативные мероприятия, направленные на проверку данных о возможной причастности сотрудника к превышению полномочий. Следственные действия проходили по месту жительства данного лица. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в областном главке МВД. Андрея Андриянова задержали в пятницу, 20 декабря. Его взяли на выходе из подъезда собственного дома. Момент попал на кадры камеры, установленной в домофоне. Подполковник полиции был ответственным за работу с личным составом.