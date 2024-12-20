20 декабря 2024

В Магнитогорске оперативники задержали замначальника местного УМВД. Видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Замначальника УМВД Магнитогорска задержали во дворе его дома Фото:

В Магнитогорске произошло задержание заместителя руководителя местного Управления МВД Андрея Андриянова. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по региону.

«В одном из подразделений полиции Магнитогорска были проведены оперативные мероприятия, направленные на проверку данных о возможной причастности сотрудника к превышению полномочий. Следственные действия проходили по месту жительства данного лица. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в областном главке МВД.

Андрея Андриянова задержали в пятницу, 20 декабря. Его взяли на выходе из подъезда собственного дома. Момент попал на кадры камеры, установленной в домофоне. Подполковник полиции был ответственным за работу с личным составом.

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В Магнитогорске произошло задержание заместителя руководителя местного Управления МВД Андрея Андриянова. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по региону. «В одном из подразделений полиции Магнитогорска были проведены оперативные мероприятия, направленные на проверку данных о возможной причастности сотрудника к превышению полномочий. Следственные действия проходили по месту жительства данного лица. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в областном главке МВД. Андрея Андриянова задержали в пятницу, 20 декабря. Его взяли на выходе из подъезда собственного дома. Момент попал на кадры камеры, установленной в домофоне. Подполковник полиции был ответственным за работу с личным составом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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