Губернатор Паслер в прямом эфире отвечает на вопросы свердловчан: онлайн-трансляция

Денис Паслер отвечает на вопросы уральцев в прямом эфире Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Площадку, где пройдет пресс-конференция, впервые организовали в доме Севастьянова в центре Екатеринбурга. За ходом прямой линии URA.RU следит в режиме онлайн.

18:06 Больше всего вопросов поступило про общественный транспорт, доложили Паслеру ведущие эфира.

18:02 Денис Паслер поднялся на сцену. «Мне удобно», — ответил он о формате прямого эфира.

18:00 Прямая линия начинается. Ее ведут завкафедрой телевидения и новых медиа УрФУ Алексей Фаюстов и журналистка Екатерина Цыганкова.

17:57 В прошлом году прямая линия бывшего на тот момент губернатором Евгения Куйвашева продлилась час и восемь минут. В позапрошлом — час и 49 минут. Тайминг прямой линии Паслера — два часа, затем он ответит на вопросы журналистов.

17:55 Начало прямой линии в 18:00 часов. В колонном зале идут последние приготовления, журналисты занимают места.

Фото: Размик Закарян / URA.RU

17:52 Для прямой линии свердловского губернатора оборудовали студию прямо в резиденции. В эфир Паслер выйдет из колонного зала дома Севастьянова в Екатеринбурге, где обычно проводит торжественные мероприятия и вручает награды.

Общение со жителями у Паслера пройдет в гибридном формате –сначала глава региона ответит на вопросы населения, а затем пообщается с журналистами. Всего на встречу с Паслером аккредитовали 110 репортеров.