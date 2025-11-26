Виталий Балабриков попал в СИЗО 25 ноября Фото: предоставлено читателем URA.RU

Обвиняемым в издевательствах над детьми в реабилитационном центре Анны Хоботовой в Дедовке (Подмосковье) стал 29-летний екатеринбуржец Виталий Балабриков. Суд в Истре 25 ноября заключил его под стражу на время следствия, говорится в сообщении инстанции.

Как стало известно URA.RU, Балабриков ранее работал менеджером по продажам в магазинах в разных регионах. По предварительным данным, у него есть долги по линии ФССП. Когда Виталий устроился на работу в центр, доподлинно неизвестно. «О его трудовой деятельности ничего не знаю. Мы познакомились в Екатеринбурге год назад в общей компании, пили чай. Потом виделись еще пару раз», — сказал URA.RU его знакомый.

Судя по словам других знакомых, Виталий часто путешествовал по разным городам РФ. «Мы с ним познакомились в Сочи. Добавились в друзья в соцсетях, но не общались», — сказала знакомая Балабрикова. Еще несколько человек виделись с Виталием в Челябинской области.

В центре Хоботовой Виталий был консультантом-аддиктологом и воспитателем. Против него возбуждено уголовное дело по ряду статей уголовного кодекса. Мужчину обвиняют в незаконном удержании 24 детей, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Следователи установили, что преступления совершались с августа по ноябрь 2025 года. Дети в центре проходили лечение от разного рода зависимостей. С их родителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи, но на самом деле их избивали и пытали.

23 ноября в больницу экстренно госпитализировали 16-летнего подростка с множественными повреждениями. Так силовики и узнали о ЧП в центре. Кроме того, под подозрения попала 18-летняя постоялица центра Хоботовой. Правоохранители ведут розыск лидеров группы.