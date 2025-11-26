В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Колезева*

Дмитрия Колезева* оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Дмитрия Колезева* (признан иноагентом) за непредставление сведений в качестве иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В соответствии с частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (за непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) журналист был оштрафован. Сумма наложенного штрафа составила 30 тысяч рублей.

В начале августа 2024 Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Колезева к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналист был признан виновным в публичном распространении заведомо недостоверной информации о действиях ВС РФ, совершенном по политическим, идеологическим или иным мотивам ненависти.

