В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Колезева*
Дмитрия Колезева* оштрафовали на 30 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Дмитрия Колезева* (признан иноагентом) за непредставление сведений в качестве иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В соответствии с частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (за непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) журналист был оштрафован. Сумма наложенного штрафа составила 30 тысяч рублей.
В начале августа 2024 Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Колезева к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналист был признан виновным в публичном распространении заведомо недостоверной информации о действиях ВС РФ, совершенном по политическим, идеологическим или иным мотивам ненависти.
До отъезда из страны Дмитрий Колезев занимал пост главного редактора московского издания Republic (признано иноагентом). После включения в реестр Росфинмониторинга лица и организации сталкиваются с рядом ограничений: им запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать сведения в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в избирательных процессах, а также пользоваться многими финансовыми услугами.
