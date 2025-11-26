Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге оштрафовали журналиста Колезева*

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Колезева* на 30 тысяч
26 ноября 2025 в 17:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитрия Колезева* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Дмитрия Колезева* оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал журналиста Дмитрия Колезева* (признан иноагентом) за непредставление сведений в качестве иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

В соответствии с частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (за непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) журналист был оштрафован. Сумма наложенного штрафа составила 30 тысяч рублей. 

В начале августа 2024 Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Колезева к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Журналист был признан виновным в публичном распространении заведомо недостоверной информации о действиях ВС РФ, совершенном по политическим, идеологическим или иным мотивам ненависти.

Продолжение после рекламы

До отъезда из страны Дмитрий Колезев занимал пост главного редактора московского издания Republic (признано иноагентом). После включения в реестр Росфинмониторинга лица и организации сталкиваются с рядом ограничений: им запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать сведения в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в избирательных процессах, а также пользоваться многими финансовыми услугами. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал