Топовый свердловский продюсер спасет карликовых бегемотиков от вымирания
В Екатеринбурге проведут концерт, чтобы привезти в зоопарк самца для Евы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Екатеринбурге организуют концерт, чтобы привезти в местный зоопарк самца карликового бегемота. Об этом сообщила команда директора Ural Music Night Евгения Горенбурга.
Из-за антироссийских санкций в зоопарк Екатеринбурга не могут привезти самца карликового бегемота из Чехии — он должен стать парой бегемотихе Еве. Чтобы собрать средства на транспортировку животного, Евгений Горенбург и группа «ТОП» проведут концерт «Новогоднее гиппопотам-шоу».
«Группа „ТОП“ считает, что необходимо привлечь внимание к этой ситуации! Гиппопотам — часть отечественного фольклора и художественных произведений. В свое время Корней Чуковский писал: „Нелегкая это работа — из болота тащить бегемота“», — отметил он.
Карликовые бегемоты занесены в Красную книгу: в дикой природе их осталось меньше 2500. В России ситуация не менее тревожная — в зоопарках страны живут только самки карликовых бегемотов, и без самцов у них нет шансов продолжить род.
