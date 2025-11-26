Умер легендарный актер и режиссер РСФСР Шиловский: главные роли и картины

Шиловский был сосредоточен на руководстве собственным театром-студией Фото: Дело чести (2013)/Россия/Группа компаний «ВайТ Медиа» и «Всемирные Русские Студии» (RWS)/Режиссер Алексей Чистиков

Скончался народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский, известный по ролям в фильмах «Интердевочка» и «Военно-полевой роман». Об этом сообщили в пресс-службе его театра. Артист ушел из жизни в возрасте 87 лет.

В последние годы жизни Шиловский был сосредоточен на руководстве собственным театром-студией и не забывал о кино. Он вошел в актерский состав драмы «Наследники», снимающейся по заказу Первого канала. Что еще известно о жизни и творчестве артиста — в материале URA.RU.

Биография

Поступление в Школу-студию МХАТ далось Шиловскому не сразу Фото: Лев Леонидович Медведев/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Всеволод Шиловский родился в июне 1938 года в Москве в интеллигентной семье. Его отец имел два высших образования, одно из которых было музыкальным — он окончил консерваторию, а затем и Военно-инженерную академию. Вскоре после рождения сына он возглавил завод. Начавшаяся война стала серьезным испытанием для семьи Шиловских. Отец отправился на фронт, а маленький Всеволод вместе с мамой уехал в эвакуацию в Казань. После войны семья вернулась в столицу, и юный Шиловский начал делать первые шаги в искусстве перевоплощения — он записался в драмкружок при Доме пионеров. В юности Шиловский бывал на семейных вечерах актрисы Нины Ольшевской, где появлялись Анна Ахматова и Михаил Зощенко.

Поступление в Школу-студию МХАТ далось Всеволоду не сразу — он смог осуществить свою мечту только с третьей попытки. Обучался актерскому мастерству на курсе артиста Александра Карева и в 1961 году получил диплом о высшем театральном образовании.

Театральная карьера

На сцене МХАТа были поставлены спектакли, которые режиссировал Шиловский Фото: Следы на песке (2009)/Россия/Кинокомпания «Новый век»/Режиссер Сергей Степанченко

После окончания вуза Шиловский сразу попал в труппу МХАТа. Его дебютной ролью стала роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро». Вскоре режиссер Василий Орлов доверил 26-летнему артисту роль Костылева в спектакле «На дне». Умение перевоплощаться помогло Шиловскому настолько убедительно сыграть пожилого героя, что никто из зрителей не заподозрил, что его исполняет молодой актер.

В молодости Всеволод Николаевич успевал не только выступать на сцене, но и преподавать в Школе-студии МХАТ. Вместе со своими студентами он поставил первый спектакль «Медея», который увидел прославленный режиссер Виктор Станицын — ученик Константина Станиславского. Станицын помог Шиловскому состояться в режиссуре. На сцене МХАТа были поставлены спектакли, которые режиссировал Шиловский. Среди них — «На всякого мудреца довольно простоты», «Мятеж», «Волоколамское шоссе» и многие другие.

В 2019 году Всеволод Николаевич осуществил свою давнюю мечту — стал руководителем собственного театра-студии. В новом коллективе, где играли его ученики, режиссер поставил спектакли «Зойкина квартира», «Одноклассники» и другие. Труппа активно гастролировала, а постановки участвовали в театральных фестивалях.

Актерская карьера в кино

Шиловский не затерялся и в новом веке, продолжая пополнять свою фильмографию Фото: Каменская-1 (1999-2000)/Россия/Режиссер Юрий Мороз

Кинематографическая биография Всеволода Шиловского началась с маленькой роли пассажира в драматической картине Василия Пронина «Наш дом». Однако затем был перерыв, и актер сосредоточился на театральной работе. В большой кинематограф Шиловский пришел уже в зрелом возрасте и сразу начал много сниматься. Среди запоминающихся работ — роли в фильмах Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман» и «Интердевочка».

Шиловский не затерялся и в новом веке, продолжая пополнять свою фильмографию интересными проектами. В фильме «Жила-была одна баба» он перевоплотился в священника, а в музыкальной мелодраме «Попса» сыграл уверенного в себе продюсера. В 2023 году, спустя пять лет отсутствия на экранах, Всеволод Николаевич появился в полнометражном фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир». На экране Шиловский предстал в образе российского посла.

Кинорежиссура

В золотой фонд российского кинематографа вошли и многие картины Шиловского Фото: Заложники любви (2011)/Россия/ООО «Центр кинопроизводства»/Режиссер Эдуард Реджепов

Карьера Всеволода Шиловского в кинорежиссуре также впечатляет. Один из первых советских сериалов, вышедших на экраны, — «День за днем» — был снят Шиловским. В главных ролях здесь появились звезды советского кино: Нина Сазонова, Алексей Грибов, Вячеслав Невинный. Вскоре сниматься у Всеволода Шиловского стало престижно. Комедия «Миллион в брачной корзине», где сыграли Михаил Ширвиндт, Софико Чиаурели и Лариса Удовиченко, еще раз убедила зрителей и критиков, что режиссеру под силу все киножанры.

Огромной популярностью в начале 1990-х пользовался фильм Всеволода Шиловского «Кодекс бесчестия», снятый по реальным событиям. В нем появился Вячеслав Тихонов, сыгравший одну из центральных ролей. В золотой фонд российского кинематографа вошли и другие картины Шиловского: «Блуждающие звезды», «Приговор», «Люди и тени. Секреты кукольного театра».

