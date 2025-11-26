Раскрыто, кто будет вести переговоры со спецпосланником Трампа в Москве

Уиткофф может приехать в Россию не один, а от Киева также планируют прибыть представители Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России встретит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который планирует посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

«Владимир Путин наверняка примет Уиткоффа, если спецпосланник Трампа приедет в Москву», — сказал Ушаков. Помощник президента РФ допустил, что Уиткофф приедет на встречу с другими представителями американской команды, которые занимаются вопросами по Украине. Ушаков добавил, что во время приезда спецпосланника Трампа будет обсуждаться мирный план США. Также он отметил, что на встрече должны будут присутствовать представители Киева.