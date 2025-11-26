С началом Рождественского поста: душевные открытки и поздравления для близких

До начала Рождественского поста остаются считанные дни Фото: Илья Московец © URA.RU

В ноябре у православных верующих начинается один из самых важных постов в году — Рождественский пост 2025. URA.RU подготовило подборку душевных открыток и трогательных поздравлений, которые помогут поздравить близких, подарят тепло и подготовят к духовному пути к Рождеству Христову.

Даты Рождественского поста в 2025 году

Рождественский пост в 2025 году начнется, как и всегда, 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года.

Ключевые даты:

Начало поста: 28 ноября 2025 года (пятница)

Окончание поста: 6 января 2026 года (Сочельник)

Праздник Рождества Христова: 7 января 2026 года (вторник)

Продолжительность:

Рождественский пост продлится 40 дней — с 28 ноября по 6 января включительно. Таким образом, в 2025 году верующие будут встречать Рождественский пост в последние дни осени и пройдут через него весь первый зимний месяц, чтобы духовно подготовиться к светлому празднику Рождества Христова.

Рождественский пост – последний многодневный пост в году

В чем смысл и цель Рождественского поста

Как объясняли святые отцы:

Это духовное обновление и подготовка к встрече Рождества Христова

Жертва Богу за собранные земные плоды

Время для добрых дел и помощи нуждающимся

Очищение сердца через молитву, покаяние и воздержание

Пост помогает встретить Рождество не только с внешней подготовкой, но с чистым сердцем и душой, открытой для принятия Христа.

Суть Рождественского поста

Рождественский пост — это 40-дневный период духовного очищения и подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится с 28 ноября по 6 января. Главная цель поста — не просто ограничение в пище, а духовное преображение.

В это время верующие стараются:

Уделять больше времени молитве и добрым делам

Ограничивать развлечения и увеселения

Соблюдать умеренность в еде (исключаются мясные и молочные продукты, по некоторым дням — рыба)

Пост помогает сосредоточиться на главном — встрече родившегося Спасителя с чистым сердцем и доброй душой. Это время покаяния, взаимопомощи и духовного роста.

История Рождественского поста

Рождественский пост — один из древнейших в христианстве. Упоминания о нем встречаются уже в IV веке у святых Амвросия Медиоланского и Августина. Изначально продолжительность поста различалась — от 7 дней до нескольких недель. В 1166 году на соборе в Константинополе было установлено единое правило: 40 дней поста перед Рождеством. С тех пор пост начинается 28 ноября и длится до 7 января.

Почему пост называется Филипповым

Все просто: последний день перед началом поста, когда еще можно есть скоромную пищу, приходится на день памяти апостола Филиппа — 27 ноября. Поэтому в народе за постом и закрепилось название Филиппов — он начинается сразу после дня этого апостола.

Если говорить еще проще:

27 ноября — день апостола Филиппа, «последний праздник» перед постом

28 ноября — начинается сам пост

Когда начали праздновать Рождество

Празднование Рождества 25 декабря (7 января) известно со II-III веков. В IV веке, после прекращения гонений на христиан, праздник распространился по всей Римской империи. К VI веку император Юстиниан установил празднование Рождества по всему христианскому миру.

Питание в Рождественский пост

С 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней. Это время подготовки к празднику Рождества Христова. Главное — не просто ограничения в еде, а духовное очищение.

Основные правила питания:

В большинство дней можно есть растительную пищу с маслом

По средам и пятницам — более строгий пост (без масла)

По выходным и праздникам разрешается рыба

Самый строгий пост — в последние дни перед Рождеством

6 января, в Сочельник, традиционно не едят до первой вечерней звезды

Но эти правила — ориентир, каждый человек должен учитывать свои силы и здоровье. Если есть проблемы со здоровьем, можно посоветоваться со священником и определить подходящую меру поста.

Поздравления с Рождественским постом

Душевные

Поздравляю с началом Рождественского поста! Пусть эти дни наполнятся светлой радостью, молитвенной тишиной и душевным покоем. Желаю, чтобы это время помогло отвлечься от суеты и приблизиться к Богу. Пусть пост станет дорогой к светлому празднику Рождества Христова.

С началом Филиппова поста! Пусть эти сорок дней станут временем добрых размышлений, искренних молитв и добрых дел. Желаю вам провести этот период в мире с собой и окружающими. Пусть ваше сердце наполнится теплом, верой и надеждой на чудо.

Пусть Рождественский пост принесет в вашу душу умиротворение и благодать. Желаю провести это время достойно, в трудах и заботе о ближних. Пусть каждая молитва будет искренней, а каждый день приближает к радости встречи с новорожденным Христом.

Милые

С началом прекрасного времени — Рождественского поста! Пусть эти зимние дни будут уютными, наполненными чаепитиями с близкими и теплыми беседами. Желаю вам ощутить особую, тихую радость и подготовить душу к встрече самого доброго праздника.

Пусть начало поста станет для вас как первая страница новой, светлой главы. Желаю, чтобы в эти дни ваш дом наполнялся не только ароматом постных угощений, но и взаимопониманием, и любовью. Пусть это время укрепит вашу семью и подарит душевное тепло.

С Рождественским постом! Пусть эти дни будут похожи на тихий зимний вечер: спокойные, ясные и по-своему прекрасные. Желаю вам найти радость в простом — в молитве, в добром слове, в помощи тем, кто в ней нуждается.

Трогательные

С началом дороги к Рождеству... Пусть этот пост очистит ваше сердце от обид, а душу — от тревог. Желаю вам пройти этот путь с верой и смирением, чтобы в праздник ощутить всю полноту Божьей любви. Пусть ангел-хранитель оберегает вас на каждом шагу.

Поздравляю с началом времени тишины и покаяния. Пусть эти дни подарят вам силы для добрых дел и мудрость для прощения. От всей души желаю, чтобы, отказывая себе в малом, вы обрели нечто гораздо большее — благодать в сердце и мир в душе.

Пусть этот пост станет для вас целительным бальзамом для души. Желаю, чтобы в молитве вы нашли утешение, а в помощи ближним — настоящую радость. Пусть свет Вифлеемской звезды согревает ваше сердце и ведет вас до самого праздника.

С началом Рождественского поста! От всего сердца желаю вам пройти этот путь с чистым сердцем и открытой душой. Пусть каждый день приближает вас к той святой ночи, когда в мир приходит Спаситель, даря нам надежду и вечную жизнь. Храни вас Господь!

Открытки с Рождественским постом 2025

URA.RU подготовило красивые картинки к началу Рождественского поста, которые вы можете отправить близким и друзьям. Выбирайте понравившиеся открытки и делитесь ими в мессенджерах и социальных сетях — это прекрасный способ поздравить верующих с началом духовного пути к Рождеству Христову.

