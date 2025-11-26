С началом Рождественского поста: душевные открытки и поздравления для близких
До начала Рождественского поста остаются считанные дни
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ноябре у православных верующих начинается один из самых важных постов в году — Рождественский пост 2025. URA.RU подготовило подборку душевных открыток и трогательных поздравлений, которые помогут поздравить близких, подарят тепло и подготовят к духовному пути к Рождеству Христову.
Даты Рождественского поста в 2025 году
Рождественский пост в 2025 году начнется, как и всегда, 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года.
Ключевые даты:
- Начало поста: 28 ноября 2025 года (пятница)
- Окончание поста: 6 января 2026 года (Сочельник)
- Праздник Рождества Христова: 7 января 2026 года (вторник)
Продолжительность:
Рождественский пост продлится 40 дней — с 28 ноября по 6 января включительно. Таким образом, в 2025 году верующие будут встречать Рождественский пост в последние дни осени и пройдут через него весь первый зимний месяц, чтобы духовно подготовиться к светлому празднику Рождества Христова.
Рождественский пост – последний многодневный пост в году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В чем смысл и цель Рождественского поста
Как объясняли святые отцы:
- Это духовное обновление и подготовка к встрече Рождества Христова
- Жертва Богу за собранные земные плоды
- Время для добрых дел и помощи нуждающимся
- Очищение сердца через молитву, покаяние и воздержание
Пост помогает встретить Рождество не только с внешней подготовкой, но с чистым сердцем и душой, открытой для принятия Христа.
Суть Рождественского поста
Рождественский пост — это 40-дневный период духовного очищения и подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится с 28 ноября по 6 января. Главная цель поста — не просто ограничение в пище, а духовное преображение.
В это время верующие стараются:
- Уделять больше времени молитве и добрым делам
- Ограничивать развлечения и увеселения
- Соблюдать умеренность в еде (исключаются мясные и молочные продукты, по некоторым дням — рыба)
Пост помогает сосредоточиться на главном — встрече родившегося Спасителя с чистым сердцем и доброй душой. Это время покаяния, взаимопомощи и духовного роста.
История Рождественского поста
Рождественский пост — один из древнейших в христианстве. Упоминания о нем встречаются уже в IV веке у святых Амвросия Медиоланского и Августина. Изначально продолжительность поста различалась — от 7 дней до нескольких недель. В 1166 году на соборе в Константинополе было установлено единое правило: 40 дней поста перед Рождеством. С тех пор пост начинается 28 ноября и длится до 7 января.
Почему пост называется Филипповым
Все просто: последний день перед началом поста, когда еще можно есть скоромную пищу, приходится на день памяти апостола Филиппа — 27 ноября. Поэтому в народе за постом и закрепилось название Филиппов — он начинается сразу после дня этого апостола.
Если говорить еще проще:
- 27 ноября — день апостола Филиппа, «последний праздник» перед постом
- 28 ноября — начинается сам пост
Когда начали праздновать Рождество
Празднование Рождества 25 декабря (7 января) известно со II-III веков. В IV веке, после прекращения гонений на христиан, праздник распространился по всей Римской империи. К VI веку император Юстиниан установил празднование Рождества по всему христианскому миру.
Питание в Рождественский пост
С 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней. Это время подготовки к празднику Рождества Христова. Главное — не просто ограничения в еде, а духовное очищение.
Основные правила питания:
- В большинство дней можно есть растительную пищу с маслом
- По средам и пятницам — более строгий пост (без масла)
- По выходным и праздникам разрешается рыба
- Самый строгий пост — в последние дни перед Рождеством
- 6 января, в Сочельник, традиционно не едят до первой вечерней звезды
Но эти правила — ориентир, каждый человек должен учитывать свои силы и здоровье. Если есть проблемы со здоровьем, можно посоветоваться со священником и определить подходящую меру поста.
Поздравления с Рождественским постом
Душевные
Поздравляю с началом Рождественского поста! Пусть эти дни наполнятся светлой радостью, молитвенной тишиной и душевным покоем. Желаю, чтобы это время помогло отвлечься от суеты и приблизиться к Богу. Пусть пост станет дорогой к светлому празднику Рождества Христова.
С началом Филиппова поста! Пусть эти сорок дней станут временем добрых размышлений, искренних молитв и добрых дел. Желаю вам провести этот период в мире с собой и окружающими. Пусть ваше сердце наполнится теплом, верой и надеждой на чудо.
Пусть Рождественский пост принесет в вашу душу умиротворение и благодать. Желаю провести это время достойно, в трудах и заботе о ближних. Пусть каждая молитва будет искренней, а каждый день приближает к радости встречи с новорожденным Христом.
Милые
С началом прекрасного времени — Рождественского поста! Пусть эти зимние дни будут уютными, наполненными чаепитиями с близкими и теплыми беседами. Желаю вам ощутить особую, тихую радость и подготовить душу к встрече самого доброго праздника.
Пусть начало поста станет для вас как первая страница новой, светлой главы. Желаю, чтобы в эти дни ваш дом наполнялся не только ароматом постных угощений, но и взаимопониманием, и любовью. Пусть это время укрепит вашу семью и подарит душевное тепло.
С Рождественским постом! Пусть эти дни будут похожи на тихий зимний вечер: спокойные, ясные и по-своему прекрасные. Желаю вам найти радость в простом — в молитве, в добром слове, в помощи тем, кто в ней нуждается.
Трогательные
С началом дороги к Рождеству... Пусть этот пост очистит ваше сердце от обид, а душу — от тревог. Желаю вам пройти этот путь с верой и смирением, чтобы в праздник ощутить всю полноту Божьей любви. Пусть ангел-хранитель оберегает вас на каждом шагу.
Поздравляю с началом времени тишины и покаяния. Пусть эти дни подарят вам силы для добрых дел и мудрость для прощения. От всей души желаю, чтобы, отказывая себе в малом, вы обрели нечто гораздо большее — благодать в сердце и мир в душе.
Пусть этот пост станет для вас целительным бальзамом для души. Желаю, чтобы в молитве вы нашли утешение, а в помощи ближним — настоящую радость. Пусть свет Вифлеемской звезды согревает ваше сердце и ведет вас до самого праздника.
С началом Рождественского поста! От всего сердца желаю вам пройти этот путь с чистым сердцем и открытой душой. Пусть каждый день приближает вас к той святой ночи, когда в мир приходит Спаситель, даря нам надежду и вечную жизнь. Храни вас Господь!
Открытки с Рождественским постом 2025
URA.RU подготовило красивые картинки к началу Рождественского поста, которые вы можете отправить близким и друзьям. Выбирайте понравившиеся открытки и делитесь ими в мессенджерах и социальных сетях — это прекрасный способ поздравить верующих с началом духовного пути к Рождеству Христову.
Рождественский пост 2025: красивые открытки к началу поста с 28 ноября
Фото: URA.RU
Открытки с Рождественским постом — скачать бесплатно 2025
Фото: URA.RU
Поздравительные открытки на Рождественский пост 2025
Фото: URA.RU
Бесплатные открытки «С Рождественским постом» для скачивания
Фото: URA.RU
Картинки с Рождественским постом 2025: от 28 ноября до 6 января
Фото: URA.RU
Открытки «С началом Рождественского поста» — распечатать бесплатно
Фото: URA.RU
Православные открытки на Филиппов пост 2025
Фото: URA.RU
Рождественский пост 2025: открытки для соцсетей
Фото: URA.RU
Анимированные открытки с Рождественским постом
Фото: URA.RU
Открытки «40 дней до Рождества» — скачать бесплатно
Фото: URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.