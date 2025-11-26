Ушел человек, стоявший за «Тополем» и «Искандером»: что известно о жизни Валериана Соболева

Валериану Соболеву было 87 лет Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Волгограде на 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался Валериан Соболев — создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер». Об этом РИА Новости сообщил Вячеслав Черепахин, друг семьи усопшего.

По словам Черепахина, Соболев долгое время боролся с болезнью, но 25 ноября его жизнь оборвалась. О жизни Валериана Соболева — в материале URA.RU.

Образование

Валериан Маркович родился 19 августа 1938 года в Сталинграде. В 1960 году он завершил обучение на автотракторном факультете Сталинградского механического института, получив квалификацию инженера-механика.

В 1977 году Соболев успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1983 году — докторскую. В том же 1983 году ему была присвоена ученая степень доктора технических наук, а в 1988 году — звание профессора. Он занимал должность заведующего кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

Карьера

Под руководством Соболева был создан «Искандер» Фото: Минобороны России

Валериан Соболев построил свою карьеру в Волгограде, начав профессиональный путь в 1960 году инженером-конструктором на Волгоградском тракторном заводе. С 1963 года его деятельность была связана с заводом бурового оборудования «Баррикады» (ОКБ-221), где он прошел путь от инженера-конструктора до начальника группы, начальника конструкторского бюро, а с 1968 года занял пост первого заместителя главного конструктора — начальника Опытного конструкторского бюро (ОКБ).

В 1973 году он стал главным конструктором ОКБ-1 Производственного объединения (ПО ) «Баррикады», а с 1983 по 1991 год занимал должность начальника — главного конструктора Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) ПО «Баррикады». В 1991 году он был назначен директором-главным конструктором ЦКБ «Титан» в Волгограде.

Параллельно с технической карьерой Соболев занимал и ответственные государственные посты: с 1991 по 1994 год он работал первым заместителем главы администрации Волгоградской области. Затем его карьера продолжилась в Москве, где в 1994–1996 годах он был первым заместителем Председателя Государственной инвестиционной корпорации.

С 1996 года Валериан Соболев работал в различных научно-инжиниринговых и производственных компаниях. Известно, что в 2001 и 2009 годах он упоминался как директор Волгоградского института материаловедения.

Создатель «Тополя» и «Искандера»

Также Соболев - один из разработчиков «Тополя» Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Соболев внес значительный вклад в развитие отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Он являлся одним из разработчиков самоходных пусковых установок и наземного оборудования для знаменитого подвижного ракетного комплекса «Тополь» и мобильного комплекса «Пионер» с его модификациями («Пионер УТТХ», «Пионер-3»). Согласно открытым данным, под его руководством также были созданы пусковые комплексы «Искандер» и другие. Кроме того, Соболев является автором более 100 научных работ и получил свыше 100 авторских свидетельств на изобретения и патентов.

Звания и награды