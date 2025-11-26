Baza: Китай ужесточил досмотр для российских туристов

С 15 сентября для россиян при посещении Китая действует безвизовый режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для российских туристов ужесточен досмотр на границе с Китаем. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.

«По нашей информации, таможенники Поднебесной активнее стали проверять российских граждан, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств», — пишет telegram-канал Baza. На наиболее популярных направлениях увеличилось время прохождения контрольно-пропускных пунктов. Как рассказала один из турагентов, с подобными жесткими мерами она столкнулась в первый раз. На пропускном пункте ее заставили вскрывать каждую упаковку и баночку перевозимых лекарств.