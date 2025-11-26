Baza: Китай ужесточил досмотр для российских туристов
С 15 сентября для россиян при посещении Китая действует безвизовый режим
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Для российских туристов ужесточен досмотр на границе с Китаем. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«По нашей информации, таможенники Поднебесной активнее стали проверять российских граждан, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств», — пишет telegram-канал Baza. На наиболее популярных направлениях увеличилось время прохождения контрольно-пропускных пунктов. Как рассказала один из турагентов, с подобными жесткими мерами она столкнулась в первый раз. На пропускном пункте ее заставили вскрывать каждую упаковку и баночку перевозимых лекарств.
С15 сентября для россиян с действующими заграничными паспортами был введен безвизовый режим для посещения Китая. Он продлится до 14 сентября 2026 года. Россияне без визы смогут находиться на китайской территории до 30 дней.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.