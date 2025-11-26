МИД Армении: выход из ОДКБ не обсуждается
Армения не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует ей, заявил замглавы МИД страны
Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян.
«Такой вопрос (о выходе из ОДКБ, — прим. URA.RU) на данном этапе перед внешнеполитическим ведомством Армении не ставился», — сказал Мнацакан Сафарян, его слова передает ТАСС. Замминистра иностранных дел отметил, что перед ведомством задачи о выходе из ОДКБ не ставили, а в случае, если все же поставят — будет сделано соответствующее заявление.
Армения сейчас не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует принятию решений и документов организации, отметил Сафарян. По его словам, текущая внешняя политика страны основана на принципе диверсификации и балансирования, поэтому она не принимает участие в работе указанной организации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он говорил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве отмечал, что республика просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что выход из ОДКБ не укрепит безопасность Армении, а процесс возвращения к полноценной работе в организации займет время. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что представители Армении не будут участвовать в саммите ОДКБ в Бишкеке, который запланирован на 27 ноября.
