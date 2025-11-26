МИД Армении: выход из ОДКБ не обсуждается

Армения не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует ей, заявил замглавы МИД страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян.

«Такой вопрос (о выходе из ОДКБ, — прим. URA.RU) на данном этапе перед внешнеполитическим ведомством Армении не ставился», — сказал Мнацакан Сафарян, его слова передает ТАСС. Замминистра иностранных дел отметил, что перед ведомством задачи о выходе из ОДКБ не ставили, а в случае, если все же поставят — будет сделано соответствующее заявление.

Армения сейчас не участвует в работе ОДКБ, но и не препятствует принятию решений и документов организации, отметил Сафарян. По его словам, текущая внешняя политика страны основана на принципе диверсификации и балансирования, поэтому она не принимает участие в работе указанной организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он говорил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве отмечал, что республика просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ.