Россия прокомментировала утечки в СМИ по урегулированию на Украине

Часть публикаций в СМИ о телефонных контактах по урегулированию конфликта на Украине является недостоверной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом относительно других он предпочел воздержаться от комментариев.

«Некоторые утечки в СМИ о телефонных контактах носят фейковый характер, другие я бы отказался комментировать», — заявил Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По его словам, утечки информации о переговорах недопустимы, так как речь идет о крайне важном вопросе. Также помощник президента РФ допустил возможность обсуждения этого вопроса по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

