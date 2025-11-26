Россия прокомментировала утечки в СМИ по урегулированию на Украине
Юрий Ушаков заявил, что обсудит этот вопрос с Уиткоффом
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Часть публикаций в СМИ о телефонных контактах по урегулированию конфликта на Украине является недостоверной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом относительно других он предпочел воздержаться от комментариев.
«Некоторые утечки в СМИ о телефонных контактах носят фейковый характер, другие я бы отказался комментировать», — заявил Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам, утечки информации о переговорах недопустимы, так как речь идет о крайне важном вопросе. Также помощник президента РФ допустил возможность обсуждения этого вопроса по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти страны не получали от Штатов официальных предложений относительно урегулирования конфликта. Она отметила, что в настоящее время в СМИ появляется много информации об утечках данных, касающихся обсуждений, пунктов и планов, однако через официальный канал коммуникации с США — Министерство иностранных дел — никаких подобных предложений или планов не поступало. При этом Захарова подчеркнула, что Россия готова к диалогу.
