«И снова седая ночь»: жителей Сургута приглашают погрузиться в музыкальную эпоху 90-х

Угадать мелодию из любимых хитов прошлого века, создать мультик и пофилософствовать зовут сургутят на выходные. В городе пройдут увлекательные квизы, душевные спектакли, а детей будут учить делать мультики. Рассказываем, какие еще есть причины, чтобы выбраться из дома в предстоящие субботу и воскресенье.

29 ноября

Угадай мелодию

Бар Fusion, 19.00

Любителей музыки приглашают погрузиться в яркую и любимую многими эпоху 90-х. Машина времени устремится в десятилетие, где на каждом углу звучали «Ласковый май», «Комбинация» и «Дюна». Узнаете с первых аккордов? Тогда этот квиз — ваш билет в прошлое. Команда от 2 до 12 человек. Команды меньше 2-х могут играть вне зачета. Запись в мессенджерах по телефонам +7(982)589-90-10, +7(952)717-33-15.

Цена билета — 700 рублей

Принц и нищий

Сургутская филармония, 14.00

В малом зале состоится видео-трансляция сказки с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии. Это история по мотивам известного романа Марка Твена расскажет про бедного мальчишку Тома Кенти как две капли воды похожего на разбалованного принца Эдуарда. Ребятам суждено было случайным образом поменяться местами.

Вход свободный. Информация по телефону 52-18-12

#МультКульт

Культурный центр «Порт», суббота с 12.00-20.00

Детям предлагают погрузиться в профессию мультипликатора. Участники программы узнают, как создаются мультфильмы, какие профессии участвуют в их создании, увидят закулисье профессиональной мультипликационной студии, узнают секреты создания персонажей, их озвучивания, а также научатся структуре написания захватывающего сюжета. Также в ходе игру среди детей выявят «знатока мультиков».

Предварительная запись по телефону: +7 (3462) 24-25-62. Для организованных групп от 10 человек до 25 человек.

Цена билета — 150 рублей.

Концерт «Любовь и точка»

СурГУ, 19.00

Настоящий сибирский романтик, голос российского шансона Сергей Любавин выступит со своей сольной программой «Любовь и точка». Одиннадцатикратный лауреат премии «Шансон Года», обладатель титула «Звезда Дорожного радио». Прозвучат уже полюбившиеся хиты «Влади», «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Прощание с Айседорой», «Обручённые».

Цена билета — 1500 рублей.

Семья года

Городской культурный центр, 14.00

Состоится долгожданная церемония награждения победителей городского конкурса «Семья года — 2025». В течение нескольких месяцев 19 супружеских пар боролись за звание. На церемонии будут названы победители в трех номинациях: «Многодетная семья» — пары, воспитывающие трех и более детей, «Молодая семья» — супруги до 35 лет, ведущие активную социальную жизнь, и «Семья — хранитель традиций» — семьи, изучающие историю своего рода, сохраняющие семейные обычаи и традиции. Победитель представит город на окружном этапе конкурса.

30 ноября

Выставка «Космопарк»

ТРЦ «Аура», 10.00-21.00

Дети смогут пройти настоящую подготовку в космонавты: тренировки на космических аттракционах, испытание гравитацией, VR квесты, тесла шоу, увидеть световые проекции, а также получить новые знания о космосе.

Цена билета — 599 рублей

Раневская. Сквозь смех и слёзы!

Дворец искусств «Нефтяник», 18.00

Жителей и гостей города ждут на комедийный спектакль «Раневская: Cквозь смех и слёзы», чтобы окунуться в мир легендарной актрисы. Действие происходит в ее квартире, где она проводит свои последние дни. Сюжетная линия спектакля наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская. Актеры передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слез. Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто когда-либо любил и ценил талантливую актрису.

Квиз «По-русски»

Историко-культурный центр «Старый Сургут», 12:45

Командная интеллектуальная игра. В режиме ограниченного времени участникам команд предстоит ответить на каверзные вопросы об устном народном творчестве, проявляя логику, эрудицию и сообразительность. Квиз-игра содержит вопросы о гостеприимстве, русских традициях, народных играх. Программа походит для посещения группой от 10 до 25 человек и будет интересна для всех возрастных категорий.

